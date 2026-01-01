Πέτρος Κωστόπουλος: Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην Άννα Βίσση με τον γιο του – «Καλύτερα δε γίνεται» έγραψε

Ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στα μπουζούκια, στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση. Μπαμπάς και γιος πόζαραν κουστουμαρισμένοι, με τον παρουσιαστή και πρώην εκδότη, να εκφράζει την ικανοποίησή του, για τη νυχτερινή έξοδο.

Πατέρας και γιος βρέθηκαν στο «Hotel Ερμού», όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, επιλέγοντας έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής, για να κάνουν ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς. Ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν άφησε τη στιγμή να περάσει χωρίς να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια κοινή φωτογραφία με τον Μάξιμο από τη βραδιά και συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη λεζάντα: «Καλύτερα δε Γίνεται».

Στη φωτογραφία, πατέρας και γιος εμφανίζονται ιδιαίτερα κομψοί, με προσεγμένο στιλ που δεν πέρασε απαρατήρητο. Δεν ήταν λίγοι οι ακόλουθοι που έσπευσαν να σχολιάσουν τη μεγάλη ομοιότητα ανάμεσά τους, επισημαίνοντας πόσο μοιάζουν εμφανισιακά.

Στις 11 Ιουλίου 2025 ο Μάξιμος Κωστόπουλος είχε γενέθλιά και έκλεισε τα 18. Λίγους μήνες μετά, αναχώρησε από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό. Το βράδυ της Τρίτης (26/8), ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέβασε φωτογραφία στο προφίλ του από τον αποχαιρετισμό στο αεροδρόμιο και εξέφρασε τη χαρά αλλά και τη λύπη του, για το νέο ξεκίνημα του γιου του.