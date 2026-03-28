Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με ωραίο τρόπο, οι σχέσεις κάνουν τον κύκλο τους

Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης και διατηρούν καλές σχέσεις. Όπως ανέφερε ο ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha, ο χρόνος προκαλεί φθορά στις σχέσεις και από αυτόν τον «κανόνα» δεν ξέφυγε ούτε η δική του. Ανέφερε πως ο ίδιος δεν κάνει υποχωρήσεις και πως όσο μεγαλώνει, κάποια πράγματα θέλει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, απομακρύνθηκαν στις αρχές του έτους, με τον χωρισμό τους να μένει αρχικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κανείς από τους δύο δεν θέλησε να τον αποκαλύψει. Τον περασμένο Φεβρουάριο, αποφάσισαν να επιβεβαιώσουν τη σχετική φημολογία.

Ο Πέτρος Λαγούτης εκμυστηρεύτηκε αρχικά στη Ναταλία Γερμανού πως «εντάξει, όλες οι σχέσεις κάνουν τον κύκλο τους. Άλλες είναι μικρότερες, άλλες είναι μεγαλύτερες. Το σημαντικό, για μένα, είναι ότι η Μάρθα είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάω και αυτός με αγαπάει, χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο».

«Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Τα άλλα είναι…» πρόσθεσε ο ηθοποιός με την παρουσιάστρια να υπογραμμίζει τα εξής: «Το καταλαβαίνω. Άρα, λοιπόν, έχει να κάνει απλώς και μόνο με έναν χρόνος που πέρασε από πάνω σας; Ο χρόνος, που λέμε, ότι τα φθείρει τα πράγματα και τα λοιπά;».

«Νομίζω πως ναι. Όχι, δεν είχε να κάνει με τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι είμαι αρκετά εύκολος σύντροφος και αρκετά δύσκολος. Θέλω να πω δηλαδή πως νομίζω ότι είμαι ένας πολύ καλός συγκάτοικος, πάντα, νομίζω ότι είμαι ένας βοηθητικός και δοτικός άνθρωπος σε μια σχέση, από κει και πέρα όμως, όσο μεγαλώνουμε κιόλας, κάποια πράγματα τα θέλουμε όπως τα θέλουμε.

Δεν υπήρχαν όμως τέτοια ζητήματα, όχι» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Πέτρος Λαγούτης στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στις 10 Νοεμβρίου, στο θέατρο «Αλίκη», στην παρουσίαση της θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου με τίτλο «Μέσα στο μυαλό σου». Τότε, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ πόζαρε χαμογελώντας στο πλευρό του συντρόφου της. Ο Πέτρος Λαγούτης, πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνίστησε στην παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Σταύρου Τσιώλη, η οποία από τις 23 Ιανουαρίου παρουσιάζεται στο θέατρο Ψυρρή.