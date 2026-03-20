Ποιος είναι ο γκαλερίτσας Γιώργος Τσαγκαράκης που συνελήφθη: Ο θάνατος των γονιών, το οικοτροφείο κι ο χαρακτηρισμός «money maker»

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους γκαλερίστες της χώρας μας. Έτσι, η είδηση ότι την Παρασκευή (20.03.2026) το ελληνικό FBI του πέρασε χειροπέδες προκάλεσε έκπληξη στους καλλιτεχνικούς κύκλους και το χώρο της τηλεόρασης, όπου κινείται ο επιχειρηματίας.

Ο γνωστός γκαλερίστας συμμετέχει στο τηλεπαιχνίδι «Cash or Trash» του STAR, με οικοδέσποινα τη Δέσποινα Μοιραράκη ως συλλέκτης, ενώ έχει και δικές του εκπομπές δημοπρασιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr, ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν σε αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό.

Αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν 100 πλαστούς πίνακες ενώ στην αποθήκη του Ελληνικού εντοπίστηκε και το ποσό των 150.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που ξεκίνησε από το μηδέν και έχοντας γνωρίσει τη σκληρή πλευρά της ζωής, καθώς ορφάνεψε σε ηλικία 12 ετών και αναγκάστηκε να μπει σε οικοτροφείο.

Παίρνοντας τη ζωή του στα χέρια του, κατάφερε όλα όσα επιθυμούσε. Εκτός από τις επιχειρήσεις του, μπόρεσε να δημιουργήσει να δημιουργήσει και τη δική του οικογένεια και είναι πατέρας τριών παιδιών.

Ο θάνατος των γονιών και το οικοτροφείο

Για τα παιδικά του χρόνια, την απώλεια και των δυο γονιών του και τα χρόνια που πέρασε σε οικοτροφείο είχε μιλήσει πριν από τρία χρόνια ο Γιώργος Τσαγκαράκης στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Ο πατέρας μου, μιας μέρα πριν, μου είπε ότι πάει να βρει την μητέρα μου. Μάλλον τελικά ήξερε ότι θα πεθάνει εκεί στο τέλος. Θυμάμαι πως ήμουν 12 χρονών και μετά το σχολείο πήγαινα και καθόμουν μαζί του στην κλινική, γιατί πράγματι ήταν άρρωστος, η μητέρα μου είχε φύγει 45 ημέρες πριν και αυτό δεν το άντεχε. Μετά ερχόταν η αδελφή μου και έμενε το βράδυ μαζί του, σε μια ιδιωτική κλινική, το πρωί δεν μου το είπε με δραματικό τρόπο γιατί ήταν πολύ χιουμορίστας αλλά αντίθετα “εμείς ζήσαμε καλά, θέλω να μορφωθείς και αυτό τουλάχιστον είναι προϋπόθεση, εγώ θα φύγω, θα πάω στη μαμά και θα είσαι δυνατός και θα προχωρήσεις τη ζωή σου” μου είπε», είχε εξομολογήθηκε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

«Η μαμά μου είχε σπαρτιάτικη καταγωγή, δεν είχε ούτε καν αρρωστήσει. Ούτε συνάχι. Αλλά κάποτε για κάποιο λόγο στεναχωρήθηκε, έπαθε εγκεφαλικό και έτσι έφυγε. Πιστέψτε με, δεν ένιωσα ποτέ κανένα κενό όπως μπορεί να φαντάζει δραματικό. Έχω μια οικογένεια πολύ δεμένη με τις αδελφές μου, που είναι αρκετά μεγαλύτερες μου και… κατά λάθος μάλλον εγώ ήρθα στον κόσμο. Μετά όμως στα 16 πήρα την τσάντα μου και πήγα πίσω στο οικοτροφείο. Τελείωσα το σχολείο μόνος μου, σπούδασα μόνος μου και συνέχισα μετά να εργάζομαι σε διάφορες επιχειρήσεις», είχε δηλώσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης στην ίδια συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Ο χαρακτηρισμός «money maker»

Για τον χαμό των γονιών του είχε αναφερθεί ξανά τηλεοπτικά ο Γιώργος Τσαγκαράκης και στην εκπομπή «The 2Night Show», ενώ ταυτόχρονα είχε εξομολογηθεί ότι τα παιδιά του τον αποκαλούν «money maker».

«Τους γονείς μου τους έχασα όταν ήμουν 12 χρονών. Ο πατέρας μου σπούδασε στο Παρίσι Οικονομικά. Πέθαναν με διαφορά 45 ημερών. Πρώτα έφυγε η μητέρα μου 57 ετών. Εγώ στο οικοτροφείο. Οι αδελφές μου ήταν 15 χρόνια πιο μεγάλες και έφυγαν για σπουδές στην Ελλάδα.

Έφυγα από το οικοτροφείο πριν από τα 18. Από τα 16 μου ζω μόνος μου. Έζησα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Επέστρεψα στα 25 στην Ελλάδα. Ούτε σάλιο δεν άφησαν οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν αριστοκράτισσα, ο πατέρας μου ήξερε 7 γλώσσες, όταν αρρώστησαν εξανεμίστηκαν όλα τα χρήματα», είπε εξομολογηθεί ο γνωστός γκαλερίτσας.

«Έμεινε μόνο το σπίτι στην Αλεξάνδρεια. Πουλούσα τις αντίκες στα παλιατζίδικα για να σπουδάσω και έπαιρνα μια σύνταξη θανάτου του πατέρα μου. Στα 18 πήγα στην πρεσβεία την αμερικάνικη στην Αίγυπτο και πήγα στην Αλάσκα, γιατί ήθελα να κάνω λεφτά. Ο πατέρας μου την τελευταία μέρα της ζωής του με έβαλε να του υποσχεθώ ότι θα σπουδάσω. Επειδή ήμουν ένα πολύ λεπτό παιδί και δούλευα σε κάτι στοές με -30 και είχα αναιμία με έστειλαν πακέτο», είχε αναφέρει ακόμα για τις δυσκολίες που βίωσε στη ζωή του.

«Τα παιδιά μου με λένε money maker. Το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα», είχε αναφέρει ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει αποκτήσει από τον γάμο του με τη σύζυγό του, Μαίρη, τρία παιδιά.

Η δημοπρασία των κοσμημάτων της Ζωής Λάσκαρη

Η δημοπρασία μέρους της προσωπικής συλλογής κοσμημάτων της Ζωής Λάσκαρη είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 και την είδα αναλάβει ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης. Η συλλογή περιλαμβάνει 9 κοσμήματα ιδιαίτερης αξίας και η συνολική αξία των αντικειμένων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

«Ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία με τη νομική ομάδα μου, σε συνεννόηση με τον δικηγόρο της κυρίας Κουτουμάνου, ώστε να εξαιρεθούν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα κοσμήματα. Παρ’ όλο που υπήρχε μια εκκρεμότητα με τα κοινόχρηστα της κατοικίας της, καταφέραμε με απόφαση που βγήκε τον Μάρτιο να εξασφαλίσουμε ότι η δημοπρασία μπορεί να προχωρήσει, με την προϋπόθεση δέσμευσης ποσού 30.000 ευρώ», είχε αναφέρει στο παρελθόν για τη δημοπρασία ο εκτιμητής πολύτιμων λίθων, Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στο site του, tsangarakis.com, υπάρχει μία αποκαλυπτική συνέντευξη του παρελθόντος, μέσω της οποίας ο Γιώργος Τσαγκαράκης αποκάλυπτε πώς του μπήκε το «μικρόβιο» των δημοπρασιών.

«Το μικρόβιο νομίζω πως μπήκε στο αίμα μου στην παιδική μου ηλικία στην Αλεξάνδρεια σε μία πολυπολιτισμική πόλη και στη συνέχεια όταν δημιουργήθηκε ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Από τον πρώτο κιόλας μήνα σκέφτηκα να αρχίσω να παρουσιάζω την πραμάτεια μου στον κόσμο μέσω της οθόνης, πράγμα που φαινόταν οξύμωρο για εκείνη την εποχή, δεδομένου ότι τον πρώτο καιρό δεν υπήρχε ούτε καν τηλεμάρκετινγκ, είχαμε μόλις βγει από δύο κρατικά κανάλια, δύο κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς την ΕΡΤ και την ΥΕΝΕΔ και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό», είχε αναφέρει.

«Η ζωή στο οικοτροφείο πρέπει να σας πω πως δεν ήταν δυσάρεστη, αντιθέτως έκανα φίλους, υπήρχε έντονη δραστηριότητα όλη μέρα κάθε μέρα και σε επίπεδο παιδείας και εκπαίδευσης αλλά και σε επίπεδο παιδαγωγικό. Ήταν ένα αυστηρό σχολείο με κανόνες. Βέβαια, σε επίπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων, μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ έντονα με τον αθλητισμό και στη συνέχεια μάλιστα να καταφέρω να διακριθώ και να πάρω αρκετά μετάλλια σε διάφορα αθλήματα», είχε εξομολογηθεί ακόμα ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Όσο για τον τίτλο που θα είχε η ζωή του, είχε εξομολογηθεί: «Ένα τίτλο που θα έβαζα για εμένα είναι “Το ταξίδι ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου οικογενειάρχη και επιχειρηματία”. Ξέρετε πολλές φορές μεγαλύτερη αξία έχει το ταξίδι από ότι ο προορισμός».