Σε ολονυχτία στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου βρέθηκε, το βράδυ της Πέμπτης (23.02.2023) η σπουδαία Βρετανίδα ηθοποιός Helen Mirren και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της για τον έναν χρόνο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Helen Mirren δάκρυσε καθώς απήγγειλε, ενώπιον του πλήθους στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, ένα ποίημα, αφιερωμένο στην Ουκρανία που από τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022 μάχεται για την ελευθερία της κόντρα στους Ρώσους κατακτητές.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απήγγειλε την αγγλική εκδοχή του ποιήματος «Take Only What Is Most Important» του Σέρχι Ζαντάν (Serhiy Zhadan).

Με δάκρυα στα μάτια η ηθοποιός μόλις ολοκλήρωσε την απαγγελία το χαρακτήρισε ως ένα πολύ «δυνατό και σημαντικό ποίημα».

«Ειρήνη για την Ουκρανία, δημοκρατία για την Ουκρανία και ελευθερία για την Ουκρανία», είπε, με τα δάκρυα να κυλούν από τα μάτια της…