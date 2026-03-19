Πόπη Μαλλιωτάκη reloaded για Αγγελική Ηλιάδη: Δε θα ανεχτώ να λέει ότι βρήκε τον Μπάμπη Λαζαρίδη χωρισμένο

Η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στην Ελίνα Παπίλα άνοιγει τον… «ασκό του Αιόλου» και τις τελευταίες ημέρες τόσο η ίδια όσο και η Πόπη Μαλλιωτάκη βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς υπήρξαν σταθμοί στη ζωή του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η σύζυγος του αδικοχαμένου επιχειρηματία έδωσε την Πέμπτη (19.03.2026) μία αποκαλυπτική συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», τονίζοντας στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι η ίδια δεν κακοποιήθηκε ποτέ από τον άντρα της. Λίγο αργότερα, η Πόπη Μαλιωτάκη μίλησε ξανά για την Αγγελική Ηλιάδη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέροντας ότι την ενοχλεί που λέει ότι βρήκε χωρισμό τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Δε μου αρέσει να βγαίνει μετά από 18 χρόνια και να λέει ότι τον βρήκε χωρισμένο. Εγώ δεν ήμουνα χωρισμένη ποτέ με τον Μπάμπη. Και ακόμα και σήμερα είμαι η χήρα Λαζαρίδη. Άρα, αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Γιατί εγώ είχα τότε τον γιο μας που ήταν 4 χρονών, ένα μωρό παιδί. Και ποτέ δεν με ρώτησε, δεν είδα να ανοίγει ρουθούνι. Ποτέ δεν με ρώτησε κανείς πώς αισθανόμουνα τότε και εγώ και το παιδί. Το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί λένε “από δω ο άντρας μου, από κει ο άντρας μου” και έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.

Δεν χώρισα ποτέ. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Δεν βγάλαμε διαζύγιο και δε θα ανεχτώ να κάθεται να λέει ότι τον βρήκε χωρισμένο. Σε καμία των περιπτώσεων. Έλεος. Δεν είχαμε πάρει ποτέ διαζύγιο, γιατί δεν ήθελε εκείνος να του δώσω το διαζύγιο», ξεκαθάρισε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ξανά στην καταγγελία της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης από τον τότε σύντροφό της, αναφέροντας: «Δε γνωρίζω τι γινόταν, μετά από μένα. Εγώ είπα ότι είμαι κατά της βίας, σε οποιαδήποτε μορφή. Αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, δεν το συζητώ. Από κει και πέρα, εγώ δεν το πέρασα ρε παιδιά όλο αυτό. Ήμουν και πιο μικρή εγώ όταν τον γνώρισα».

«Αν άλλαξε στην πορεία, αυτό δεν το γνωρίζω, ρε παιδιά τι γινότανε. Όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού, δεν μπορεί να ξέρει ο άλλος το τι κάνει στον άλλον άνθρωπο. Γιατί από σχέση σε σχέση, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μπορεί να είπε κάποια πράγματα η γυναίκα που τα βίωσε. Από κει και πέρα, εγώ δεν το βίωσα», πρόσθεσε η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Τέλος η γνωστή τραγουδίστρια σημείωσε ότι θέλει να σέβεται τη μνήμη του Μπάμπη Λαζαρίδη διότι είναι ο πατέρας του παιδιού της.

«Είναι και ο πατέρας του παιδιού μου. Θέλω να σέβομαι τη μνήμη του, θέλω να σέβομαι πάνω απ’ όλα τα 12 χρόνια που ζήσαμε με αυτόν τον άνθρωπο. Και θέλω να σεβαστώ και το παιδί μου που το έχω δίπλα μου. Και ακούει χίλια τέρατα για τον πατέρα του. Και είναι μεγάλη αμαρτία αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όλοι που έχουμε μία σχέση, δεν έχουμε τους τσακωμούς μας; Δεν έχουμε καυγάδες; Αλλά όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τουλάχιστον απ’ την πλευρά μου, μπορούσα και κρατούσα τις ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.