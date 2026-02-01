Lifestyle

Πώς η Νίκι Μινάζ έγινε από επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του

Η Νίκι Μινάζ δηλώνει «Νο1 φαν του Ντόναλντ Τραμπ»

Από την καταγγελία της αντιμεταναστευτικής πολιτικής μέχρι τη δημόσια λατρεία: η Νίκι Μινάζ, κάποτε σφοδρή επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει σήμερα φαν του. Η θεαματική κωλοτούμπα της, με εμφανίσεις στο πλευρό του αμερικανού προέδρου, ύμνους στο κίνημα MAGA και προκλητικές αναρτήσεις στα social media, έχει προκαλέσει αμηχανία ακόμη και σε μέρος των θαυμαστών της.

Η μία είναι η αυτοαποκαλούμενη «βασίλισσα της ραπ», ένα παγκόσμιο pop είδωλο με εκατομμύρια ακόλουθους και τεράστια επιρροή στα social media. Ο άλλος είναι ο πιο πολωτικός πρόεδρος των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ. Η σύμπλευση της Νίκι Μινάζ με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτυπώνει πώς η ποπ κουλτούρα, η πολιτική και το προσωπικό brand μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα εκρηκτικό μείγμα δημόσιας εικόνας και εξουσίας.

Σε μια δήλωση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, η Νίκι Μινάζ αυτοανακηρύχθηκε «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη ριζική αλλαγή της πολιτικής της στάσης.

Η διάσημη ράπερ, η οποία στο παρελθόν είχε καταγγείλει δημόσια τη μεταναστευτική πολιτική του Ρεπουμπλικανού προέδρου, εμφανίστηκε πρόσφατα στο πλευρό του σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, αφιερωμένη στην έναρξη των λεγόμενων «Trump Accounts» για νεογέννητα στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, σκοπεύει μάλιστα να συμβάλει οικονομικά στο πρόγραμμα.

«Είμαι πιθανότατα η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κριτική και τα σχόλια μίσους όχι μόνο δεν την επηρεάζουν, αλλά τη «σπρώχνουν να τον υποστηρίζει ακόμη περισσότερο». Απευθυνόμενη μάλιστα στον Τραμπ, ευχήθηκε δημοσίως: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».

Λίγο πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανέβει στο βήμα, η Μινάζ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν «να τον εκφοβίσουν ή να τον δυσφημίσουν», ενώ ο ίδιος ανταπέδωσε τον θαυμασμό του, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ράπερ στην ιστορία». «Την θεωρώ φανταστική», είπε για την Μινάζ, προσθέτοντας ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, αλλά ότι είχε ακούσει ότι είναι μεγάλη υποστηρίκτριά του και ότι είχε δεχτεί κριτική επειδή η κοινότητά της δεν είναι απαραίτητα φίλα προσκείμενη στον Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ κράτησε το χέρι της ράπερ μπροστά στο κοινό και δεν δίστασε να αστειευτεί για το χαρακτηριστικό, υπερβολικό μανικιούρ της, λέγοντας πως θα ήθελε να «μακρύνει τα νύχια του για να της μοιάσει».

Χέρι χέρι η Νίκι Μινάζ με τον Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Kevin Lamarque

Από την κριτική στη λατρεία

Η «βασίλισσα της ραπ», όπως αρέσκεται να αποκαλεί τον εαυτό της, έχει τα τελευταία χρόνια ενταχθεί πλήρως στο κίνημα MAGA (Make America Great Again), υιοθετώντας τη ρητορική και τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, τον Νοέμβριο είχε προκαλέσει αντιδράσεις με αιφνιδιαστική εμφάνισή της στον ΟΗΕ, όπου επανέλαβε ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου περί «στοχοποίησης των χριστιανών» στη Νιγηρία - έναν ισχυρισμό που έχει διαψευστεί από τις αρχές της χώρας, αλλά και από διεθνείς ερευνητές και παρατηρητές. 

Η τωρινή στάση της Μινάζ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα πρέσβευε στο παρελθόν. Το 2020 είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να «ανέβει στο τρένο του Ντόναλντ Τραμπ», ενώ το 2018 είχε καταγγείλει μέσω Instagram τη βίαιη αντιμεταναστευτική πολιτική της πρώτης του θητείας.


Η μεταστροφή της φαίνεται να ξεκινά σταδιακά μετά την πανδημία, με αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις για τα εμβόλια, δημόσια στήριξη πολιτικών του Τραμπ και εμφανίσεις σε εκδηλώσεις της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA. Στο AmericaFest, τον χαρακτήρισε «γοητευτικό» και δήλωσε ότι τον σέβεται βαθιά, μαζί με τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς. «Τους αγαπώ και τους δύο», είπε η Μινάζ. «Και οι δύο έχουν μια μοναδική ικανότητα να γίνονται άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς».

«Έχω απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό για τον πρόεδρό μας», είχε δηλώσει τότε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει δώσει ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους ότι μπορούν να νικήσουν τους «κακούς» με την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητά τους ανέπαφη, καθώς είναι κι εκείνος από το Queens της Νέας Υόρκης, όπως και η ίδια.

Η εμφάνισή της στην εκδήλωση του Turning Point USA, AmericaFest, στο Φοίνιξ της Αριζόνα προκάλεσε τόσες αντιδράσεις που διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Μινάζ έχασε σχεδόν 10 εκατομμύρια followers αφού μίλησε στη σκηνή μαζί με την Έρικα Κερκ, χήρα του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. 

«Χρυσή Κάρτα Τραμπ» και αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή που η Μινεάπολη μετρά νεκρούς και οι ΗΠΑ βιώνουν νέο κύμα έντασης, με συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών - ακόμη και ανηλίκων – η Νίκι Μινάζ προκαλεί με αναρτήσεις στα social media. Η ράπερ αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή της τη λεγόμενη «Χρυσή Κάρτα Τραμπ», ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα βίζας που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προσφέρει μόνιμη διαμονή σε όσους μπορούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά.

Σε αναρτήσεις της στο X, έδειξε την κάρτα γράφοντας αρχικά «Welp», ενώ λίγο αργότερα ευχαρίστησε δημόσια τον Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι της παραχωρήθηκε «δωρεάν».

Η Νίκι Μινάζ με τον Ντόνλαντ Τραμπ
REUTERS / Kevin Lamarque

Η στάση της έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και σε μέρος των θαυμαστών της, με αρκετούς να δηλώνουν δημόσια ότι αποστασιοποιούνται από την ράπερ.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 15 χρόνια, η Μινάζ χρησιμοποιούσε τον Τραμπ ως παράδειγμα μισογυνισμού στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Στο ντοκιμαντέρ του MTV My Time Now, μιλώντας για τη διαδρομή της από την Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Καραϊβική) στη διεθνή σκηνή της ραπ, είχε σχολιάσει πώς οι δυναμικές γυναίκες θεωρούνται «σκληρές», ενώ οι άντρες με την ίδια συμπεριφορά θεωρούνται ισχυροί.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λέει "You’re fired". Αφήστε τη Μάρθα Στιούαρτ να τρέξει την εταιρεία της με τον ίδιο τρόπο - και θα την κατακρίνουν!» είχε πει, επικαλούμενη τη διάσημη φράση του Τραμπ από το The Apprentice.

«Αλλά ο Τραμπ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να παντρεύεται όποια θέλει και να είναι απλώς… cool».

Η στάση της προς τον Τραμπ παρέμενε ανάμεικτη και το 2015, όταν σε συνέντευξή της στο Billboard είχε πει ότι μεν η πολιτική του ήταν προβληματική, αλλά «ως ψυχαγωγία, είναι απλά αστεία». Τον Νοέμβριο του 2016, λίγο πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ, τον επικρίνει ανοιχτά σε ρεμίξ τραγουδιού.

Η Μινάζ, που γεννήθηκε ως Onika Tanya Maraj στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική το 1982, έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της ως παιδί μεταναστών χωρίς χαρτιά. Το 2018, σε συγκινητικό post στα social media, είχε καταγγείλει τον χωρισμό οικογενειών στα σύνορα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ:

«Ήρθα σε αυτή τη χώρα ως παράνομη μετανάστρια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον τρόμο ενός παιδιού 5 ετών που απομακρύνεται από τους γονείς του», έγραψε.

Η αλλαγή στάσης της φαίνεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Το 2021 είχε αναρτήσει απόψεις για παρενέργειες του εμβολίου, που προκάλεσαν αντιδράσεις. Στη συνέχεια δημοσίευσε και βίντεο από τον Λευκό Οίκο στο TikTok, υποστηρίζοντας πολιτικές του Τραμπ κατά των μεταναστών και των LGBTQ+ ατόμων.

Πλέον η Μινάζ εντάσσεται σε μια σειρά ράπερ που έχουν εκφράσει στήριξη στον Τραμπ, από τον Kodak Black έως τον Lil Wayne, μερικοί εκ των οποίων έχουν δεχθεί συγχωροχάρτια ή χάρη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η καριέρα της εκκεντρικής ράπερ που συγκρίνει τον εαυτό της με τον Τραμπ

Η Μινάζ έγινε γνωστή στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας αφού κυκλοφόρησε τα mixtapes Playtime Is Over (2007), Sucka Free (2008), and Beam Me Up Scotty (2009).

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Pink Friday, στο οποίο συμμετείχε ο Έμινεμ, η Ριάνα, ο Κάνιε Γουέστ και ο Drake φτάνοντας στην πρώτη θέση των charts.

Έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ, το Pink Friday- Roman Reloaded (2012), The Pinkprint (2014) και Queen (2018), τα οποία γνώρισαν και αυτά τεράστια εμπορική επιτυχία.

Η τραγουδίστρια έχει κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Έχει σπάσει το ρεκόρ του YouTube για τις περισσότερες προβολές σε μια μέρα τρεις φορές και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που έχει πάνω από 100 τραγούδια στο Billboard Hot 100. Είναι η δεύτερη ράπερ μετά τον Έμινεμ που κατέχει στο δυναμικό της διαμαντένιο δίσκο, καθώς το Super Bass έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Μετά από χρόνια στον χώρο της μουσικής, οι πολλές επιτυχίες, οι τολμηροί στίχοι και μπάρες της, οι εμφανίσεις και η επιρροή της στο κοινό έχουν στέψει την τραγουδίστρια με τον τίτλο της «Βασίλισσας της ραπ».

Πολύ γνωστά και επιτυχημένα σόλο τραγούδια της είναι το Super Bass, Starships, Anaconda και Chun-Li.

Η Μινάζ εκτός από τραγουδίστρια και ράπερ είναι και ηθοποιός με τη συμμετοχή στην ταινία The Other Woman, είναι σχεδιάστρια ρούχων και έχει την δική της collection.

Έχει καθίσει στην καρέκλα του κριτή μετά τη συμμετοχή της στο American Idol, έχει επίσης δικά της αρώματα όπως το Pink Friday το Minajesty και το Onika και δικό της ποτό με όνομα Myx Fusions.

Έχει ακόμα συνεργαστεί με την γνωστή εταιρία Beats By Dre για την οποία λανσάρει τη ροζ σειρά.

Η ίδια έχει συγκρίνει τον εαυτό της με τον Τραμπ, εξηγώντας ότι και οι δύο μεγάλωσαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

«Αυτό που μου έδειξε προσωπικά είναι ότι, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της ζωής σου, νομίζεις ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να επανέλθεις. Όμως τα καταφέρνεις. Και ο πρόεδρός μας το αποδεικνύει αυτό», έχει δηλώσει.

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που έχει δεχθεί στη μουσική βιομηχανία λόγω των τοποθετήσεών της, απάντησε ότι «δεν το πρόσεξε» αλλά όπως θα συμπληρώσει «είναι εντάξει να αλλάζεις γνώμη».

