Πώς η Νίκι Μινάζ έγινε από επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του

Από την καταγγελία της αντιμεταναστευτικής πολιτικής μέχρι τη δημόσια λατρεία: η Νίκι Μινάζ, κάποτε σφοδρή επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει σήμερα φαν του. Η θεαματική κωλοτούμπα της, με εμφανίσεις στο πλευρό του αμερικανού προέδρου, ύμνους στο κίνημα MAGA και προκλητικές αναρτήσεις στα social media, έχει προκαλέσει αμηχανία ακόμη και σε μέρος των θαυμαστών της.
Η μία είναι η αυτοαποκαλούμενη «βασίλισσα της ραπ», ένα παγκόσμιο pop είδωλο με εκατομμύρια ακόλουθους και τεράστια επιρροή στα social media. Ο άλλος είναι ο πιο πολωτικός πρόεδρος των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ. Η σύμπλευση της Νίκι Μινάζ με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτυπώνει πώς η ποπ κουλτούρα, η πολιτική και το προσωπικό brand μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα εκρηκτικό μείγμα δημόσιας εικόνας και εξουσίας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σε μια δήλωση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, η Νίκι Μινάζ αυτοανακηρύχθηκε «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια» του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο τη ριζική αλλαγή της πολιτικής της στάσης.
Η διάσημη ράπερ, η οποία στο παρελθόν είχε καταγγείλει δημόσια τη μεταναστευτική πολιτική του Ρεπουμπλικανού προέδρου, εμφανίστηκε πρόσφατα στο πλευρό του σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον, αφιερωμένη στην έναρξη των λεγόμενων «Trump Accounts» για νεογέννητα στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, σκοπεύει μάλιστα να συμβάλει οικονομικά στο πρόγραμμα.
«Είμαι πιθανότατα η νούμερο 1 θαυμάστρια του προέδρου και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κριτική και τα σχόλια μίσους όχι μόνο δεν την επηρεάζουν, αλλά τη «σπρώχνουν να τον υποστηρίζει ακόμη περισσότερο». Απευθυνόμενη μάλιστα στον Τραμπ, ευχήθηκε δημοσίως: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Λίγο πριν ο πρόεδρος Τραμπ ανέβει στο βήμα, η Μινάζ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν «να τον εκφοβίσουν ή να τον δυσφημίσουν», ενώ ο ίδιος ανταπέδωσε τον θαυμασμό του, χαρακτηρίζοντάς την «τη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ράπερ στην ιστορία». «Την θεωρώ φανταστική», είπε για την Μινάζ, προσθέτοντας ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, αλλά ότι είχε ακούσει ότι είναι μεγάλη υποστηρίκτριά του και ότι είχε δεχτεί κριτική επειδή η κοινότητά της δεν είναι απαραίτητα φίλα προσκείμενη στον Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ κράτησε το χέρι της ράπερ μπροστά στο κοινό και δεν δίστασε να αστειευτεί για το χαρακτηριστικό, υπερβολικό μανικιούρ της, λέγοντας πως θα ήθελε να «μακρύνει τα νύχια του για να της μοιάσει».