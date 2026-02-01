Πώς η Νίκι Μινάζ έγινε από επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, η μεγαλύτερη θαυμάστριά του

Η στάση της έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και σε μέρος των θαυμαστών της, με αρκετούς να δηλώνουν δημόσια ότι αποστασιοποιούνται από την ράπερ.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 15 χρόνια, η Μινάζ χρησιμοποιούσε τον Τραμπ ως παράδειγμα μισογυνισμού στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Στο ντοκιμαντέρ του MTV My Time Now, μιλώντας για τη διαδρομή της από την Τρινιντάντ και Τομπάγκο (Καραϊβική) στη διεθνή σκηνή της ραπ, είχε σχολιάσει πώς οι δυναμικές γυναίκες θεωρούνται «σκληρές», ενώ οι άντρες με την ίδια συμπεριφορά θεωρούνται ισχυροί.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να λέει "You’re fired". Αφήστε τη Μάρθα Στιούαρτ να τρέξει την εταιρεία της με τον ίδιο τρόπο - και θα την κατακρίνουν!» είχε πει, επικαλούμενη τη διάσημη φράση του Τραμπ από το The Apprentice.

«Αλλά ο Τραμπ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να παντρεύεται όποια θέλει και να είναι απλώς… cool».

Η στάση της προς τον Τραμπ παρέμενε ανάμεικτη και το 2015, όταν σε συνέντευξή της στο Billboard είχε πει ότι μεν η πολιτική του ήταν προβληματική, αλλά «ως ψυχαγωγία, είναι απλά αστεία». Τον Νοέμβριο του 2016, λίγο πριν τις εκλογές στις ΗΠΑ, τον επικρίνει ανοιχτά σε ρεμίξ τραγουδιού.

Η Μινάζ, που γεννήθηκε ως Onika Tanya Maraj στην Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική το 1982, έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της ως παιδί μεταναστών χωρίς χαρτιά. Το 2018, σε συγκινητικό post στα social media, είχε καταγγείλει τον χωρισμό οικογενειών στα σύνορα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ:

«Ήρθα σε αυτή τη χώρα ως παράνομη μετανάστρια. Δεν μπορώ να φανταστώ τον τρόμο ενός παιδιού 5 ετών που απομακρύνεται από τους γονείς του», έγραψε.

Η αλλαγή στάσης της φαίνεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Το 2021 είχε αναρτήσει απόψεις για παρενέργειες του εμβολίου, που προκάλεσαν αντιδράσεις. Στη συνέχεια δημοσίευσε και βίντεο από τον Λευκό Οίκο στο TikTok, υποστηρίζοντας πολιτικές του Τραμπ κατά των μεταναστών και των LGBTQ+ ατόμων.

Πλέον η Μινάζ εντάσσεται σε μια σειρά ράπερ που έχουν εκφράσει στήριξη στον Τραμπ, από τον Kodak Black έως τον Lil Wayne, μερικοί εκ των οποίων έχουν δεχθεί συγχωροχάρτια ή χάρη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η καριέρα της εκκεντρικής ράπερ που συγκρίνει τον εαυτό της με τον Τραμπ

Η Μινάζ έγινε γνωστή στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας αφού κυκλοφόρησε τα mixtapes Playtime Is Over (2007), Sucka Free (2008), and Beam Me Up Scotty (2009).

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Pink Friday, στο οποίο συμμετείχε ο Έμινεμ, η Ριάνα, ο Κάνιε Γουέστ και ο Drake φτάνοντας στην πρώτη θέση των charts.

Έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία άλμπουμ, το Pink Friday- Roman Reloaded (2012), The Pinkprint (2014) και Queen (2018), τα οποία γνώρισαν και αυτά τεράστια εμπορική επιτυχία.

Η τραγουδίστρια έχει κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες και έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Έχει σπάσει το ρεκόρ του YouTube για τις περισσότερες προβολές σε μια μέρα τρεις φορές και είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών που έχει πάνω από 100 τραγούδια στο Billboard Hot 100. Είναι η δεύτερη ράπερ μετά τον Έμινεμ που κατέχει στο δυναμικό της διαμαντένιο δίσκο, καθώς το Super Bass έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα.

Μετά από χρόνια στον χώρο της μουσικής, οι πολλές επιτυχίες, οι τολμηροί στίχοι και μπάρες της, οι εμφανίσεις και η επιρροή της στο κοινό έχουν στέψει την τραγουδίστρια με τον τίτλο της «Βασίλισσας της ραπ».

Πολύ γνωστά και επιτυχημένα σόλο τραγούδια της είναι το Super Bass, Starships, Anaconda και Chun-Li.

Η Μινάζ εκτός από τραγουδίστρια και ράπερ είναι και ηθοποιός με τη συμμετοχή στην ταινία The Other Woman, είναι σχεδιάστρια ρούχων και έχει την δική της collection.

Έχει καθίσει στην καρέκλα του κριτή μετά τη συμμετοχή της στο American Idol, έχει επίσης δικά της αρώματα όπως το Pink Friday το Minajesty και το Onika και δικό της ποτό με όνομα Myx Fusions.

Έχει ακόμα συνεργαστεί με την γνωστή εταιρία Beats By Dre για την οποία λανσάρει τη ροζ σειρά.

Η ίδια έχει συγκρίνει τον εαυτό της με τον Τραμπ, εξηγώντας ότι και οι δύο μεγάλωσαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

«Αυτό που μου έδειξε προσωπικά είναι ότι, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της ζωής σου, νομίζεις ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να επανέλθεις. Όμως τα καταφέρνεις. Και ο πρόεδρός μας το αποδεικνύει αυτό», έχει δηλώσει.

Όταν ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που έχει δεχθεί στη μουσική βιομηχανία λόγω των τοποθετήσεών της, απάντησε ότι «δεν το πρόσεξε» αλλά όπως θα συμπληρώσει «είναι εντάξει να αλλάζεις γνώμη».