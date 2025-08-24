Πώς μπορείτε να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό

Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του περισσότερου κόσμου, με αποτέλεσμα τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ.

Δεν είναι τυχαίο, ότι τους καλοκαιρινές μήνες αυξάνονται κατακόρυφα τα περιστατικά νοσηλειών, ελέω θερμοπληξίας, γι’ αυτό και τα κλιματιστικά είναι η καλύτερη επιλογή για την ανακούφιση από τα δυσάρεστα συμπτώματα που προκαλεί η έντονη ζέστη.

Όμως, υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να δροσιστείτε, χωρίς την χρήση του κλιματιστικού, κάτι που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια αλλά και χρήματα.

Κλείστε τις κουρτίνες

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλείστε τις κουρτίνες, ιδιαίτερα στα δωμάτια που πέφτει περισσότερο ο ήλιος. Μ’ αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού.

Επίσης, μπορείτε να τοποθετήσετε στόρια συσκότισης για την προστασία του σπιτιού από τις ακτίνες του ήλιου. Για την ανανέωση του αέρα και για να αεριστούν τα δωμάτια, είναι καλύτερο να ανοίγετε τα παράθυρα τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί.

Ντυθείτε σωστά

Φορέστε άνετα, ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα που «αναπνέουν». Αποφύγετε τα συνθετικά υφάσματα που συγκρατούν τη θερμότητα και προκαλούν έντονη εφίδρωση.

Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και για τα σεντόνια, οπότε προτιμήστε βαμβακερά υφάσματα που προσφέρουν αίσθηση δροσιάς, κατά την διάρκεια του ύπνου.

Κάντε δροσερό ντους

Κάνοντας ντους με χλιαρό νερό (όχι παγωμένο), μπορείτε να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματος σας. Ένας ακόμη τρόπος για να δροσιστείτε, είναι να τοποθετήσετε νωπές πετσέτες στους καρπούς, στον αυχένα ή γύρω από το λαιμό σας, όπου τα αιμοφόρα αγγεία βρίσκονται κοντά στο δέρμα.

Πιείτε άφθονο νερό

Η διατροφή παίζει, με την σειρά της, σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Γι’ αυτό το λόγο, είναι καλό να αποφύγετε τα πικάντικα και λιπαρά γεύματα.

Αντίθετα, επιλέξτε δροσερά ροφήματα και τρόφιμα που περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως φρούτα, λαχανικά και σαλάτες. Επιπλέον, μην αμελείτε να πίνετε άφθονο νερό, για την επαρκή ενυδάτωση του οργανισμού σας.

Εγκαταστήστε ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες

Aντικαταστήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως εκπέμπουν μεγαλύτερη θερμότητα σε σύγκριση με τους τελευταίους, ενώ έχουν μικρή διάρκειας ζωής.

Αντίθετα, με τους λαμπτήρες LED αφενός θα μειωθεί η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι σας και αφετέρου θα εξοικονομήσετε χρήματα.

Αποφύγετε το μαγείρεμα στο φούρνο

Η θερμότητα του φούρνου μπορεί να εξαπλωθεί σ’ όλο το σπίτι σας. Γι’ αυτό το λόγο, είναι προτιμότερο να μαγειρεύετε νωρίς το πρωί και κατά προτίμηση σε κατσαρόλα.

Σε περίπτωση, βέβαια, που έχετε μεγάλο μπαλκόνι ή κήπο, επιλέξτε καλύτερα να ψήσετε το φαγητό στη σχάρα.