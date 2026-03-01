Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Σάκη Ρουβά: Τηλεοπτικά δεν μου άρεσε ποτέ, μου κάνει πιο τετράγωνος και ξύλινος

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σάκης Ρουβάς γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες, από την εποχή που ο τραγουδιστής έκανε τα πρώτα του βήματα στην εγχώρια δισκογραφία. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός κλήθηκε να μιλήσει για τον καλλιτέχνη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε πως ο Σάκης Ρουβάς, δεν τον έχει πείσει ως τηλεπαρουσιαστής. Παρατηρεί πως έχει άγχος και του δίνει την εντύπωση πως είναι περισσότερο από όσο θα έπρεπε επικεντρωμένος, στο πώς θα διαβάσει σωστά το autocue.

«Γνωρίζω τον Σάκη Ρουβά από τα ξεκινήματά του. Τηλεοπτικά δεν μου άρεσε ποτέ. Το YFSF θέλει λίγο παιχνίδι και τσαχπινιά. Μου κάνει πιο τετράγωνος και ξύλινος. Έχει περισσότερο άγχος να τα πει και να παρακολουθήσει σωστά το autocue», δήλωσε αρχικά ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για τον Σάκη Ρουβά.

Στη συνέχεια, με αφορμή τη δήλωση του Νίκου Μουτσινά ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της, είπε: «Κοίτα, εδώ θα κάνω αυτοκριτική, γιατί είχα πει ότι έχει άδικο, ότι η τηλεόραση αγαπάει τα παιδιά της. Τελικά όμως, αποδεικνύεται ότι δεν τα αγαπάει τα παιδιά της. Από ποια άποψη; Όταν ακούγεται ότι έχουν κάνει δοκιμαστικό για το Lingo τόσα πρόσωπα και νέα που δεν τους έχει ξαναδοθεί η ευκαιρία και τελικά έρχεται η φίρμα και παίρνει το τηλεπαιχνίδι… Όντως, δεν αγαπάει τα παιδιά της η τηλεόραση, τα υπόλοιπα που έκαναν τα δοκιμαστικά. Παρ’ όλα αυτά, καλή του επιτυχία».

Προ μηνών, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε μιλήσει για την αποχώρησή του από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. «Όντως ο λόγος που αποχώρησα ήταν το πρωινό ξύπνημα αλλά μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν γίνεται πιστευτός» είχε αναφέρει ο παρουσιαστής.