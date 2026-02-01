Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Από τη στιγμή που αποσύρθηκε, νομίζω ότι μισώ όλες τις άλλες»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN και κατέθεσε την άποψή του, για μια σειρά από τραγουδιστές και παρουσιαστές που άφησαν το δικό τους «αποτύπωμα» στο πέρασμα των χρόνων. Η Χάρις Αλεξίου, του λείπει σε τέτοιο βαθμό, που όπως είπε δεν μπορεί να ακούει τις υπόλοιπες τραγουδίστριες, που κάνουν σήμερα καριέρα.

«Η καλύτερη συνεντευξιαζόμενη είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Με έκανε να νιώσω άνετα και “θεός” από την πρώτη στιγμή. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν αρέσκεται στο να κάνει δηλώσεις “στο πόδι” και με το δίκιο του. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έδωσε συνέντευξη στα τελευταία της Χριστούγεννα. Ένιωσα ένα σφίξιμο μέσα μου. Δύο μήνες μετά, έμαθε ότι είναι άρρωστη», περιγράφει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με τον Γιώργο Μαρίνο ξεκινήσαμε τη συνέντευξη λες και γνωριζόμασταν χρόνια. Και εκεί που μιλούσαμε, αποκάλεσε τη Μαντόνα “κομμώτρια από τα Λιόσια”. Στο επόμενο 10λεπτο έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο», θυμάται ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής.

«Η Χαρούλα Αλεξίου μου λείπει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που αποσύρθηκε, νομίζω ότι τις μισώ όλες τις άλλες» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Ο Πασχάλης Τερζής αδικήθηκε, έκανε καριέρα σε μεγάλη ηλικία. Λείπει ο Νότης Σφακιανάκης, που υπήρξε τεράστιος. Όταν πρωτοβγήκε, δεν ήθελε κανείς να τον καλέσει στην εκπομπή του. Εγώ τον κάλεσα το ’91. Έκτοτε, την πρώτη μετάδοση κάθε του δίσκου την έκανε σε μένα», αφηγείται στη συνέχεια της κουβέντας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε για την Άννα Βίσση, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος απάντησε ανοιχτά: «Είναι άθλος αυτό που έχει πετύχει η Άννα, αν και έχω διαφωνήσει αρκετές φορές μαζί της κυρίως για το ρεπερτόριό της».

Προ μηνών, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος είχε μιλήσει για την αποχώρησή του από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1. «Όντως ο λόγος που αποχώρησα ήταν το πρωινό ξύπνημα αλλά μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν γίνεται πιστευτός» είχε αναφέρει ο παρουσιαστής.