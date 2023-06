«Υπερβολές» χαρακτηρίζει εκ των έσω πηγή του Παλατιού του Μπάκιγχαμ τους ισχυρισμούς ότι ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα σταματήσουν να ασχολούνται με τη βασιλική οικογένεια και να βγάζουν στη φόρα τα άπλυτά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, η παρουσιάστρια του podcast To Di For Daily, Κίνζεϊ Σκόφιλντ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η εξερεύνηση του παρελθόντος του Πρίγκιπα Χάρι δεν έχει σταματήσει» και ότι αυτός και η Μέγκαν Μαρκλ θα συνεχίσουν την… εκστρατεία των αποκαλύψεών τους, μετά τη σειρά στο Netflix και τα απομνημονεύματά του.

Άλλωστε, εδώ και καιρό όλοι όσοι ασχολούνται με τις ειδήσεις και τα ζητήματα γύρω από τον Πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, λένε καυστικά ότι βρίσκονται σε «παγκόσμια περιοδεία ιδιωτικότητας», σατιρίζοντας τις εκκλήσεις τους να μην ασχολείται κανείς μαζί τους ενώ παράλληλα διαρρέουν περισσότερες αποκαλύψεις για το Μπάκιγχαμ.

Η Σκόφιλντ αποκάλυψε επίσης στη New York Post ότι ο Πρίγκιπας Χάρι «ψάχνεται» για να κάνει ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα αφορά τη μητέρα του, την Πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Η φράση που κυκλοφόρησε ότι είπαν “δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε” είναι υπερβολή, σχολίασε η παρουσιάστρια του podcast.

«Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει στην Telegraph ότι κρατήθηκε και δεν έκανε όσες αποκαλύψεις ήθελε για τον πατέρα του, Βασιλιά Κάρολο, και τον αδερφό του, Πρίγκιπα Γουίλιαμ, στα απομνημονεύματά του στο Spare», συνέχισε η ίδια.

«Αυτή η δήλωσή του ερμηνεύτηκε ότι έχει και άλλα… πυρομαχικά στο “οπλοστάσιό” του, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα», συμπλήρωσε η Κίνζεϊ Σκόφιλντ.

Με πληροφορίες από New York Post