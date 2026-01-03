Προσεχώς παντρεύονται: Οι προτάσεις γάμου που έγιναν τη χρονιά που πέρασε στην ελληνική showbiz

Το 2025 υπήρξε μια ιδιαίτερα ρομαντική χρονιά για την ελληνική showbiz, με πολλές προτάσεις γάμου που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων. Αγαπημένες κυρίες της τηλεόρασης, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, η Αθηνά Οικονομάκου και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ετοιμάζονται να ντυθούν νυφούλες… προσεχώς!

Τη χρονιά που πέρασε, εκτός από την Κατερίνα Καινούργιου, την Αθηνά Οικονομάκου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και άλλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα, πήραν την απόφαση να ανέβουν μέσα στο επόμενο διάστημα τα σκαλιά της εκκλησίας. Πρόταση γάμου έκανε και ο πρώην νικητής του Survivor, Σάκης Κατσούλης στη σύντροφό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αλλά και ο τραγουδιστής Ηλίας Μπόγδανος στην αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής

Οι αναρτήσεις με… μονόπετρα δεν έλειψαν από το 2025! Από εκείνες που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν σίγουρα εκείνη της Κατερίνας Καινούργιου! Ενώ βρισκόταν με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή στο Παρίσι, εκείνος της χάρισε ένα δαχτυλίδι και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του!

Η δημοσίευση έγινε αργά το βράδυ του Σαββάτου (03.05.2025) στον λογαριασμό της παρουσιάστριας στο Instagram και αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και να τη συγχαρούν για τον επικείμενο γάμο της.

«Η αρχή του για πάντα», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της προσθέτοντας ένα δαχτυλίδι και μια καρδιά.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 4 Απριλίου 2025 η παρουσιάστρια, που είναι εδώ και έναν χρόνο ζευγάρι με τον επιχειρηματία, είχε δηλώσει ότι βλέπει στο πρόσωπο του Παναγιώτη Κουτσουμπή τον μελλοντικό πατέρα των παιδιών της.

Αργότερα μέσω της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναφερθεί με συγκίνηση στα μηνύματα αγάπης που έλαβε μετά την πρόταση γάμου του Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Μου έχει στείλει τόσα μηνύματα όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές», είχε αναφέρει η γνωστή παρουσιάστρια.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης

Το πρωί της Πέμπτης (19.06.2025) η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ενωθεί -για δεύτερη φορά- με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Γιάννη Καραβασάνη. Το όμορφο μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται στο δάχτυλό της το μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της, αποκαλύπτοντας ότι δέχτηκε πρόταση να παντρευτούν.

«Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», έγραψε μεταξύ σοβαρού και αστείου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της.

Μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περιέγραψε με χιούμορ την στιγμή που ο Γιάννης της έκανε την πρόταση «με ένα δαχτυλίδι που άφησε κάπου» και χρειάστηκε ώρα για να το καταλάβει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη μαγευτική Λίμνη Κόμο βρισκόταν η Αθηνά Οικονομάκου, όταν ο σύντροφός της, Mπρούνο Τσερέλα, της έκανε πρόταση γάμου. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός Instagram story, στο οποίο έδειχνε το μονόπετρο που της έδωσε ο αγαπημένος της.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα, την οποία δεν την περίμενε τη στιγμή που συνέβη.

«Ενώ μου το έλεγε συχνά για τον γάμο και το περίμενα, αλλά τη στιγμή που έγινε δε το περίμενα. Νόμιζα ότι κάτι άλλο θα συμβεί, ότι κάποιο άλλο είναι το δώρο που θέλει να μου κάνει. Δε το πίστευα. Ήταν τόσο προφανές (σ.σ. ως δώρο), που με ξάφνιασε.

Δεν περίμενα ότι θα το κάνει τόσο άμεσα, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Δε το πίστευα. Δε ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να με δείτε νύφη σε φωτογραφία», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός για την πρόταση του αγαπημένου της και τον επικείμενο γάμο τους.

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Ο Σάκης Κατσούλης ζήτησε από τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη να γίνει γυναίκα του και από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι κάνει σχέδια γάμου. Μάλιστα, ο επιχειρηματίας ετοίμαζε εδώ και καιρό την ρομαντική πρόταση γάμου που έκανε στη σύντροφό του.

Το ζευγάρι βρέθηκε την Παρασκευή (25.07.2025) στη Σκύρο και ο Σάκης έστησε ένα πανέμορφο σκηνικό με την κόκκινη καρδιά μπροστά από το υπέροχο εκκλησάκι του Αγίου Νικόλα που είναι κρυμμένο μέσα στο βράχο, χαρίζοντας στην αγαπημένη του ένα μονόπετρο.

Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου

Ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου αναμένεται να ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς η νεαρή είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της. Τα όσα συνέβησαν έζησε από κοντά και ο Σάκης Τανιμανίδης που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο Instagram.

Η πρόταση γάμου έγινε σε ανύποπτο χρόνο κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης. Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου έγιναν ξαφνικά τα κεντρικά πρόσωπα στο γλέντι που είχε στηθεί και άρχισαν να δέχονται ευχές από φίλους και γνωστούς.

Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο σε έναν γάμο και κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Ηλίας Μπόγδανος, πήρε το μικρόφωνο και γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του. Όπως καταγράφηκε και στο βίντεο, ο τραγουδιστής που έγινε γνωστός μέσα από το “Survivor”, έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, την οποία εκείνη αποδέχτηκε.

Ο Ηλίας Μπόγδανος ζήτησε και την έγκριση των γονιών της συντρόφου του που βρίσκονταν εκεί, για να πάρει τη συγκατάθεσή τους.

«Άλλους μαζευτήκαμε να παντρέψουμε σήμερα…και άλλος μας έκανε την έκπληξη με την πρόταση γάμου πάνω στο γλέντι! Να είστε πάντα ευτυχισμένοι Ηλία και Αλεξάνδρα» ήταν τα λόγια του Σάκη Τανιμανίδη στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση εδώ και χρόνια. Κοινοί φίλοι περίμεναν την πρόταση γάμου, αλλά ελάχιστοι γνώριζαν το πότε. Το βίντεο που κατέγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης άρχισε ταχύτατα να κάνει τον γύρο των social media.