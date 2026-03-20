Πύρρος Δήμας: Η γλυκιά ανάρτηση για τα γενέθλια της Αφροδίτης Σκαφίδα – «Σε ευχαριστώ για όλα»

Αφροδίτη Σκαφίδα και Πύρρος Δήμας
Η Αφροδίτη Σκαφίδα και ο Πύρρος Δήμας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια, αποκτώντας ένα κοριτσάκι.

Σήμερα, Παρασκευή (20.03.2026) η Αφροδίτη Σκαφίδα έχει τα γενέθλιά της και κλείνει τα 44 της χρόνια. Έτσι ο αγαπημένος της, Πύρρος Δήμας, έκανε μία δημόσια εξομολόγηση αγάπης.

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα χτίζουμε κάθε μέρα. Σε αγαπώ. Χρόνια πολλά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Χρυσός Ολυμπιονίκης.

 
 
 
 
 
Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος γάμος για τον χρυσό Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών.

Η πρώτη σύζυγος του Πύρρου Δήμα, Αναστασία Σδούγκου, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018. Το ζευγάρι έζησε μαζί πολλά ευτυχισμένα χρόνια και απέκτησε τέσσερα παιδιά, την Ελένη, τον Βίκτορα, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, τη Μαρία και τον Νικόλα. 

Lifestyle
