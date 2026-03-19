Ραφαήλ Καρυωτάκης: Είχα κόμπλεξ επειδή δεν είχα τελειώσει δραματική σχολή

«Τώρα είμαι καλά, κάνω πράγματα και παράλληλα είμαι σε δραματική σχολή», πρόσθεσε ο νεαρός ηθοποιός
O Ραφαήλ Καρυωτάκης / NDP PHOTO

O Ραφαήλ Καρυωτάκης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για την ενασχόληση του με το TikTik αλλά και για το γεγονός πως μπήκε στην υποκριτική δίχως να έχει βρεθεί πριν σε κάποια σχολή.

Ο νεαρός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 το απόγευμα της Πέμπτης (19.03.2026). Ο Ραφαήλ Καρυωτάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων ότι πλέον σπουδάζει σε δραματική σχολή. 

«Τώρα είμαι καλά, κάνω πράγματα και παράλληλα είμαι σε δραματική σχολή. Οπότε το ‘χω βάλει σε μια πορεία, που είναι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι μου προσφέρει πολλά περισσότερα. Δηλαδή και μόνο το κόμπλεξ του να μην έχεις τελειώσει δραματική σχολή, το ‘χα εγώ από μόνος μου. Δεν είχα δεχθεί πολλά σχόλια γι’ αυτό, ίσως από ένα δυο άτομα που όμως τα προσπέρασα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά.

«Αυτή τη στιγμή έχω 1,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, το έκανα σαν επάγγελμα και ήμουν κάθε μέρα σ’ αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σίγουρα ζουν απ’ αυτό, εγώ όμως είμαι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί τότε το έκανα πριν από την καραντίνα με αρκετό κοινό από το εξωτερικό και τα χορηγικά δεν ήταν, τότε, τόσο πολύ της μόδας», δήλωσε ακόμα ο Ραφαήλ Καρυωτάκης.

«Μπήκα στη διαδικασία να αφαιρέσω, τώρα, βίντεο παλαιότερα και απομακρύνθηκα λίγο από το TikTok γιατί είχα στο μυαλό μου ότι “α, τώρα με βλέπουν ως TikToker”. Κάτι που κακώς γιατί, αν μη τι άλλο, μου άνοιξε πόρτες. Έκανα πράγματα εξαιτίας του TikTok και τώρα υπάρχουν κάποια βίντεο, τα οποία μπορεί να δει ο κόσμος και να πει “καλά τι κάνει τώρα;”, αλλά δεν με νοιάζει.

Τα ‘χω αφήσει, ανεβάζω ακόμα TikTok όταν έχω όρεξη να δω κάτι ή κάτι να επικοινωνήσω και είμαι πάρα καλά. Υπήρξαν άνθρωποι που είπαν “α, ήρθε ο TikToker να παίξει”, το άκουσα μετά και πήρα μια απόσταση εξ αιτίας αυτού», πρόσθεσε, ακόμα, ο Ραφαήλ Καρυωτάκης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

