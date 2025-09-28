Ραγίζει καρδιές ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τα 40 του Δημήτρη Κωνσταντάρα: Η ανάρτηση από το μνήμα

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του. Όπως αποκάλυψε ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, σήμερα Κυριακή (28.09.2025) τελέστηκαν τα 40 του αξέχαστου δημοσιογράφου.

Ο παρουσιαστής του OPEN αναγκάστηκε μάλιστα να φύγει νωρίτερα από το πλατό της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» προκειμένου να βρεθεί στο νεκροταφείο και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του. Μάλιστα, μοιράστηκε και μία συγκινητική φωτογραφία με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα και τον παππού του, Λάμπρο Κωνσταντάρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πείτε τα εκεί πάνω…! Χαμογελαστοί κι αγκαλιασμένοι. Δεν είστε απλά φωτογραφίες, είστε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις»

View this post on Instagram A post shared by Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει περίπου στα μισά της εκπομπή που παρουσιάζει με την Ιωάννα Μαλέσκου στο OPEN.

«Θα σας αφήσω για περισσότερο, θα πρέπει να φύγω. Είναι σήμερα το μνημόσυνο για τα 40 του πατέρα μου. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πάω. Καλή συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Η εξομολόγηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για το τέλος του πατέρα του

«Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του. Πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν από 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες, που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες.

Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε ένα μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Οπότε μπήκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το μικρόβιο, έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά ήταν καλά. Ήθελε να δει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε αν πήραμε κανέναν στην εκπομπή, περίμενε να περάσουν οι 10 μέρες τσαντισμένος όπως πάντα, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στο νοσοκομείο, και την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή…», εξομολογήθηκε πρόσφατα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την ασθένεια του πατέρα του.