Ραμόνα Βλαντή για Modern Cinderella: Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται να είναι τσίτσιδες

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση που έκανε η Ραμόνα Βλαντή για την Modern Cinderella, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία της, στην πρεμιέρα του «J2US». Είχε να επισημάνει μόνο αρνητικά από τη γενικότερη παρουσία και το ντύσιμο της influencer.

Όταν οι κάμερες πρωινών εκπομπών συνάντησαν την Ραμόνα Βλαντή, εκείνη ανέφερε: «Τελικά δεν είδα ντυμένη την Modern Cinderella. Δεν θέλω να βλέπω κοριτσάκια που εκτίθενται και στο Instagram κλπ, να είναι τσίτσιδες. Είναι κάτι που εμένα με απασχολεί γιατί έχω δυο κόρες και με απασχολεί πάρα πολύ όλο αυτό το “ρεύμα”. Δεν είπε κανένας να κάνει social, δεν είναι όλα για όλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του σόου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, η Ραμόνα Βλαντή είχε ρίξει την πρώτη… «προειδοποιητική βολή» στην Modern Cinderella: «Να ντυθεί ελπίζω, να είναι ντυμένη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Modern Cinderella από την πλευρά της εξήγησε γιατί συμφωνεί με το συγκεκριμένο πρότζεκτ, σε αντίθεση με τις πρωινές εκπομπές. Σε αυτές – όπως είπε – η κριτική είναι σκληρή και γίνεται με έναν τρόπο που δεν την εκφράζει.

Ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε για την τηλεθέαση του «J2US» ότι πάνω από 2.000.000 τηλεθεατές πέρασαν από το σόου, με ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο του σταθμού.