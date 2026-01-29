Ράνια Καρατζαφέρη: Ο Σπύρος Καρατζαφέρης πίστευε σε μένα, για αυτό μου ζήτησε να φέρω το επώνυμό του

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών και η πρώην σύζυγός του, Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε στην εκπομπή «Super Katerina» για τη σχέση τους. Όπως είπε υπήρχε «χημεία» και αμοιβαίος σεβασμός που τους έφερε κάποτε πιο κοντά.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης και η Ράνια Καρατζαφέρη γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν μέσω της εργασίας τους, καθώς δούλευαν και οι δύο ως δημοσιογράφοι. Το ζευγάρι δε θέλησε ποτέ να προβάλλει τη σχέση του στα media και έτσι ο γάμος τους έγινε «αθόρυβα».

«Πέθανε ένα κομμάτι μου. Πολύ σπουδαίο και σημαντικό και είμαι ευγνώμων που έζησα αυτά τα χρόνια, τα έξι, δίπλα σ’ αυτόν τον άνθρωπο. Ήμουν στη ζωή του μία σχέση που ήτανε πάρα πολύ έντονη σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά νομίζω ήμασταν και το πρώτο ζευγάρι που γράψαμε και μια μικρή τηλεοπτική ιστορία μαζί.

Ερωτευτήκαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία και εξελίχθηκε γιατί εκτός από την προσωπική σχέση και χημεία που είχαμε, αυτό μας βοήθησε και στη δουλειά, γιατί είχαμε το ίδιο πάθος και την ίδια τρέλα για το ρεπορτάζ», είπε αρχικά η Ράνια Καρατζαφέρη.

Και πρόσθεσε: «Τα πάντα θυμάμαι, ειδικά απ’ το άκουσμα του θανάτου του, δεν έχεις σταματήσει να περνάνε αναμνήσεις απ’ το μυαλό μου, κάθε μέρα θυμάμαι και κάτι καινούργιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι από τον Σπύρο. Ο Σπύρος με εκτιμούσε σαν δημοσιογράφο. Μου έδωσε τον χώρο να δείξω τι μπορώ να κάνω, γιατί πίστευε σε μένα. Για τον λόγο αυτό μου ζήτησε να φέρω το επώνυμό του. Οπότε αυτή την τεράστια τιμή εγώ πώς να τη διαχειριστώ;

Μου τα ‘δωσε όλα συναισθηματικά, ναι. Και αυτό το είχαν αντιληφθεί και οι δικοί του άνθρωποι ότι, εντάξει, υπήρχε μία αδυναμία όπως είχα και εγώ σε αυτόν. Άρχοντας, κύριος, δυναμικός πολύ, δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα, υπερασπιζότανε το δίκιο. Υπήρξε δεινός ρεπόρτερ που έβγαλε πάρα πολλούς δημοσιογράφους».

«Στους χωρισμούς, αυτοί οι μεγάλοι έρωτες γίνονται αβίωτοι μετά να ‘χεις επαφή με τον άλλον. Δεν το αντέχεις. Και γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις η επαφή κόβεται μαχαίρι», κατέληξε η Ράνια Καρατζαφέρη.