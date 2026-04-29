Ρένα Μόρφη: Αφοσιώθηκα στο παιδί μου ενστικτωδώς, άφησα πολύ έξω τη δουλειά αλλά δεν το μετάνιωσα

Η Ρένα Μόρφη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (28-04-2026) και μίλησε για τη μητρότητα, την παρουσία της στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar» και την εκπομπή «Μουσικό Κουτί» που παρουσίαζε με τον Νίκο Πορτοκάλογου στην ΕΡΤ, για 4 σεζόν. Ανέφερε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη απέναντί του, για τη συνεργασία τους.

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στο «Your Face Sounds Familiar», η Ρένα Μόρφη ανέφερε ότι: «Είχα τρομερό τρακ για το αν θα είχα κάτι να πω αλλά τελικά μου συνέβη το αντίθετο. Είχα περισσότερα να πω από όσα θα έπρεπε και προσπαθούσα να με κρατήσω. Είναι και το show αυτό ένα παιχνίδι, είναι μουσική και ψυχαγωγία με έναν τρόπο που προσωπικά περνάω πολύ ωραία και αυτό φαίνεται.

Είμαι σαν παιδάκι στην παιδική χαρά, πολύ ενθουσιασμένη. Εγώ ένιωσα ότι πραγματικά θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί όταν έδινα τους βαθμούς. Αισθάνομαι όντως ότι μπορεί να στεναχωρήσω κάποιον. Μετά την πρώτη εκπομπή ήρθε η Δωροθέα και μας είπε “εμείς το διασκεδάζουμε πολύ” αλλά εγώ έτρεμα».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως «είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια και έχεις μεγάλη ανάγκη αυτό το πράγμα να ανταμειφθεί, όμως είναι συγκεκριμένοι οι βαθμοί που πρέπει να τους μοιράσουμε. Μοιραία κάποιοι πηγαίνουν πιο κάτω αλλά αυτό το δράμα κρατάει μια εβδομάδα, την επόμενη μπορεί να είναι θρίαμβος… Και από πιο παλιά είχα σκεφτεί αν θα το έκανα. Είναι ένα show που πάντα μου άρεσε, είχε πέντε χρόνια να γίνει».

Στη συνέχεια, η Ρένα Μόρφη ανέφερε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση με το “Μουσικό Κουτί” ήταν να μην το τραβήξουμε. Ακόμα με ρωτάνε γιατί δεν συνεχίσαμε και αισθάνομαι ότι πρέπει να το αφήσεις εκεί που έχει γίνει ένας όμορφος κύκλος και δεν έχει πάρει μετά άλλα σχήματα. Όλα λειτούργησαν εκείνη την περίοδο, ήταν ο covid και υπήρχε πολλή διαθεσιμότητα από τους καλεσμένους, με έναν τρόπο που αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να ξαναγίνει το ίδιο. Η συνταγή ήταν μαγική και της ομάδας και της έμπνευσης και του καναλιού και του ίδιου του Νίκου. Του είμαι τρομερά ευγνώμων».

Όσον αφορά την κόρη της, η γνωστή τραγουδίστρια σημείωσε πως «βιώνω τη μητρότητα ενστικτωδώς. Πραγματικά δεν έχω καμία ιδέα, δε διαβάζω για το “good parenting” και το βιώνω τελείως ενστικτωδώς. Κάνω ή δεν κάνω λάθη, δεν μπορώ να το υπολογίσω τώρα. Αυτό θα φανεί στον ψυχολόγο της σε 25 χρόνια, φαντάζομαι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι συνειδητοποίησα πολλά πράγματα για τη ζωή και αγκάλιασα πράγματα που παλαιότερα με έκαναν έξαλλη, ανυπόμονη και στεναχωρημένη. Τώρα όλα αυτά τα γράφω. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία μεταξύ δουλειάς και γονεϊκότητας για εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται χίλια κομμάτια. Εγώ αφοσιώθηκα πάρα πολύ στο παιδί, ενστικτωδώς. Άφησα πολύ έξω τη δουλειά αλλά δεν το μετάνιωσα. Όχι μόνο εγώ αλλά και ο άντρας μου».

«Έχουμε κατεβάσει ταχύτητα. Εγώ αφοσιώθηκα περισσότερο γιατί είχα την πολυτέλεια της επιλογής να επωμιστώ το κόστος. Είναι όλο μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καν αυτήν την πολυτέλεια, να πουν ότι θα βγάλουν λιγότερα και θα κάτσουν με το παιδί. Όχι, δε θα βγάλεις τίποτα αν κάτσεις με το παιδί σου, οπότε νιώθω πολύ τυχερή στο ότι είχα και έχω ακόμα την ευκαιρία να είμαι παρούσα. Μου είναι το μοναδικό πράγμα που αισθάνομαι εγώ και μπορώ να πω για αυτό το παιδί, γιατί δεν ξέρω καν αν το λέω να τρώει σωστά. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Το δικό μου ένστικτο είναι να με βλέπει ότι είμαι εκεί και ότι είμαι το σπίτι της» τόνισε η Ρένα Μόρφη.