Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι «καλημέρες» από την Ταϊλάνδη και οι «κοινές» αναρτήσεις

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φρόντισαν να πουν την «καλημέρα» τους μέσω αναρτήσεων στο Instagram
Την Ταϊλάνδη διάλεξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου για το πρώτο τους κοινό ταξίδι στο εξωτερικό, οι οποίοι φροντίζουν να ενημερώνουν τους followers τους για το πώς περνάνε στις διακοπές τους.

Παρόλο που δεν έχουν κάνει επίσημη κοινή εμφάνιση και αποφεύγουν τα κοινά stories, η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αφήνουν μικρά στοιχεία που «επιβεβαιώνουν» την σχέση τους.

Το ζευγάρι είναι στην εξωτική Ταϊλάνδη εδώ και αρκετές μέρες. Μαζί απολαμβάνουν τον ήλιο και την ζέστη κάνοντας βουτιές σε πισίνες, μακριά από την – βροχερή τις τελευταίες μέρες – Ελλάδα.

Βόλτες σε καταπράσινα τοπία, γεύματα με θέα τη θάλασσα και στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελές resort συνθέτουν το σκηνικό των διακοπών του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου.

Σήμερα (01.02.2026) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου φρόντισαν να πουν την «καλημέρα» τους μέσω αναρτήσεων στο Instagram. Και οι δύο διάλεξαν να δείξουν την πισίνα του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν, ενώ η τραγουδίστρια δεν δίστασε να ανεβάσει βίντεο φορώντας καπέλο και το μαγιό της, κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις πρώτες καλοκαιρινές τους διακοπές.

