Ρία Ελληνίδου: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την επισκέφθηκε στα μπουζούκια τη νύχτα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου φέρονται να βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες, χωρίς οι ίδιοι να έχουν επιβεβαιώσει το παραμικρό. Φροντίζουν να κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική ζωή τους. Οι κοινές εμφανίσεις τους όμως σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουν διαψεύσει το οτιδήποτε από τα όσα γράφεται για εκείνους, τροφοδοτεί διαρκώς νέες συζητήσεις για το φημολογούμενο ειδύλλιό τους.

Το βράδυ της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου στην Αθήνα. Κάθισε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια και έδειχνε να περνάει υπέροχα με την παρέα του.

Ο γνωστός επιχειρηματίας απόλαυσε τη βραδιά βλέποντας τη Ρία Ελληνίδου να δίνει τον καλύτερό της εαυτό στην πίστα, ενώ δεν δίστασε να μοιραστεί και ένα στιγμιότυπο στα Instagram Stories του, την ώρα που εκείνη τραγουδούσε.

Η Ρία Ελληνίδου ερμήνευε το γνωστό της τραγούδι «Τέρμα Σ’ Αγαπάω», την ώρα που ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας της, καθώς το 2025 αναδείχθηκε ως η «νούμερο ένα γυναίκα τραγουδίστρια» στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο ετήσιο ραδιοφωνικό airplay.

Προ ημερών η Ρία Ελληνίδου μίλησε στην Ναταλία Γερμανού για την προσωπική της ζωή, απαντώντας στα σχόλια που δέχεται για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου, δεν θα ρωτούσα κάποιον για τα προσωπικά του», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ενδιαφέρον του κόσμου.

«Καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα, με ρωτάνε απίστευτα πράγματα και τους ενδιαφέρουν όλα, με ποιον βγαίνω», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να κλειστεί στο σπίτι της: «Δεν θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Πάντως προσπαθώ και να μην προκαλώ, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω».

Η Ρία Ελληνίδου που παρουσίασε προ ημερών το νέο τραγούδι της, δηλώνει επικεντρωμένη στα επαγγελματικά της και εξετάζει με προσοχή τις προτάσεις που της γίνονται.