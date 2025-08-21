Σάκια Βίκερι για OnlyFans: «Είναι τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και μου αρέσει» αποκαλύπτει η Αμερικανίδα τενίστρια

Η Σάκια Βίκερι είναι Αμερικανίδα τενίστρια που φροντίζει να έχει έσοδα και από την πλατφόρμα του OnlyFans. Η 30χρονη ζητάει χρήματα για να βγει ραντεβού με ενδιαφερόμενους, αλλά και για να μοιραστεί «πικάντικες» φωτογραφίες και βίντεο μαζί τους. Δεν έχει μετανιώσει για την επιλογή της. Όπως λέει, τα χρήματα που έχει βγάλει, είναι τα πιο εύκολα της ζωής της.

Η νεαρή τενίστρια εντάχθηκε στην πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες OnlyFans τον Ιανουάριο του 2025 και με 12,99 δολάρια το μήνα, οι συνδρομητές της έχουν πρόσβαση σε «περιεχόμενο πολύ πικάντικο για το Instagram», σύμφωνα την ίδια. Στην πλατφόρμα η Σάκια Βίκερι «διαφημίζει» ένα «μεγάλο βίντεο στο οποίο κάνει ντους», υλικό από στριπτίζ, ενώ ζητά από τους θαυμαστές της να βαθμολογήσουν τις «δεξιότητές της στην ιππασία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν βγαίνω πια ραντεβού δωρεάν λόγω της συμπεριφοράς των ανδρών. Τώρα απαιτώ προκαταβολή πριν το ραντεβού. Στείλτε μου 1.000 και μπορούμε να το κάνουμε», είπε η ίδια στους followers της κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Instagram νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σε άλλη της συνέντευξη η Σάκια Βίκερι ανέφερε πως «Το έφτιαξα τον Ιανουάριο και απλά απογειώθηκε. Το γεγονός ότι είμαι τενίστρια σίγουρα βοήθησε στο μάρκετινγκ. Βρίσκομαι σε ένα στάδιο όπου δεν κάνω το απόλυτο μέγιστο εκεί, αλλά νιώθω άνετα, όπως πρέπει. Τα πάω πολύ καλά.



Φυσικά, θα λάβω κάποια αρνητικά σχόλια, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή, πάντα θα υπάρχουν κριτικές. Αν δεν έκανα τίποτα, θα δεχόμουν κριτική, οπότε καλύτερα να μπω στην πλατφόρμα και να βγάλω χρήματα όσο είμαι εκεί Είμαι πολύ ανοιχτόμυαλη και δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα… είναι επίσης τα πιο εύκολα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ και μου αρέσει να το κάνω».

Η τενίστρια από τη Φλόριντα έχει πέσει στην 559η θέση, χωρίς καμία νίκη στο ενεργητικό της. Δεν κατάφερε να προκριθεί στο Αυστραλιανό Όπεν τον Ιανουάριο, καθώς αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο των προκριματικών, και δεν συμμετείχε καθόλου στο Roland Garros και στο Wimbledon. Ωστόσο, φαίνεται να φυλάει τις καλύτερες επιδόσεις της για το US Open, όπου έχει το καλύτερο ρεκόρ της σε Grand Slam.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει φτάσει τέσσερις φορές στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Αποσπάσματα από τους αγώνες της ανεβαίνουν κατά καιρούς και στο YouTube.

Υπενθυμίζεται ότι στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ αναμένεται να μπουν το ερχόμενο χρονικό διάστημα οι μπίζνες του OnlyFans και στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι περισσότερες από 200 δημιουργοί περιεχομένου θα βρεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πόσα εισοδήματα δηλώνουν στις φορολογικές αρχές.