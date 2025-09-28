Σάκης Κατσούλης για την αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν είμαι εντελώς καλά, αλλά το διαχειρίζομαι, έχω ειδικές ωτοασπίδες»

Το τελευταίο διάστημα ο Σάκης Κατσούλης αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς έχει διαγνωσθεί με αιφνίδια βαρηκοΐα και προσπαθεί να προλάβει την πάθηση ώστε να την ανατρέψει.

Ο επιχειρηματία και νικητής του «Survivor» την Κυριακή (28.09.2025) μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» αναφέροντας ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το πρόβλημα, ωστόσο έχει βρει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τον διαχειριστεί και να συνεχίσει να ζει με αυτό.

«Είναι κάτι που δεν γνώριζα ότι το έχει τόσος κόσμος. Όταν λέω τη λέξη υγεία το έχω πάνω και πρώτο από όλα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Πλέον έχω και ωτοασπίδες ειδικές, οι οποίες κόβουν κάποια ντεσιμπέλ. Δεν είμαι εντελώς καλά, αλλά το διαχειρίζομαι», εξομολογήθηκε ο Σάκης Κατσούλης.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον επικείμενο επικείμενο γάμο του με τη σύντροφό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, υπογραμμίζοντας ότι ήδη ζουν σαν παντρεμένοι.

«Σε λίγο θα παντρευτούμε, οπότε τελείωσε και αυτή η ερώτηση. Έγινε και η πολυπόθητη πρόταση. Είχα περίπου δύο χρόνια, δεν έβρισκα αυτό το κάτι που θα με κάνει να πω “έτσι θα γίνει και θα είναι τέλειο”. Θεωρούσαμε και πριν σαν να είμαστε παντρεμένοι, πλέον είμαστε αρραβωνιασμένοι. Το μόνο που μένει είναι να ανέβουμε τα σκαλιά της εκκλησίας», δήλωσε ο Σάκης Κατσούλης.