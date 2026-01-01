Σάκης Κατσούλης για την εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη: «Το καλύτερο δώρο της ζωής μου»

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς μέσα στο 2026. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και αποφάσισε να μοιραστεί το ευτυχές γεγονός στα social media, λίγες ώρες πριν τη φετινή Πρωτοχρονιά.

Μετά την ανάρτηση που έκανε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, τη σκυτάλη πήρε ο Σάκης Κατσούλης, για να εκφράσει τη χαρά, τη συγκίνηση και την ανυπομονησία να κρατήσει στα χέρια το πρώτο παιδί του.

Ο Σάκης Κατσούλης αναδημοσίευσε στα Instagram Stories του τη συγκεκριμένη ανάρτηση της αγαπημένης του και έγραψε: «Το καλύτερο δώρο της ζωής μου».

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και συνεχίζουν να δέχονται ευχές από φίλους και συγγενείς τους.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί. Μάλιστα, το love story τους είχε happy end, καθώς τον Ιούλιο ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

«Στην αρχή δεν τον ήθελα καθόλου, ερχόταν και έπαιρνε καφέ από το μαγαζί, ο Σάκης έμπαινε από την μια πόρτα, εγώ έβγαινα από την άλλη, δεν ήθελα να τον βλέπω. Η προσπάθεια και η επιμονή που έκανε, στο τέλος της ημέρες με γοήτευε. Μετά από έξι μήνες ενέδωσα. Αν μου κάνει πρόταση γάμου θα το δείτε, θέλω να προσπαθήσει όμως και όχι να τον προϊδεάσω», είχε εξομολογηθεί για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Μαριαλένα Ρουμελιώτου.