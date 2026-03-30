Σάκης Ρουβάς για Μαρινέλλα: Δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε

Ο Σάκης Ρουβάς «υποκλίθηκε» στην Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28-03-2026) σε ηλικία 87 ετών. Ο τραγουδιστής έκανε ανάρτηση, την οποία «έντυσε» με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, από τον καιρό που ξεκινούσε τη μοναδική καριέρα της.

Ήταν 2002 όταν Σάκης Ρουβάς και Μαρινέλλα συνεργάστηκαν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή, συνδυάζοντας το λαϊκό κύρος της ερμηνεύτριας με την ποπ ενέργεια και το σόου του νεαρού τότε καλλιτέχνη. Η συνεργασία τους μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία και στη συμπρωτεύουσα.

Από τότε οι δυο τους διατήρησαν μια σχέση μάνας – γιου, με την Μαρινέλλα να συμβουλεύει τον Σάκη Ρουβά, στο πέρασμα των χρόνων. Δίχως ίχνος βεντετισμού, με την εμπειρία της να είναι πολύτιμη σε όσους συναδέλφους έψαχναν το κατάλληλο μονοπάτι για τα επαγγελματικά τους.

Ο θάνατός της, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας. Ο Σάκης Ρουβάς έγραψε: «Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου (Μαρινέλλα), θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου».

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που θαύμαζαν τη Μαρινέλλα θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί.