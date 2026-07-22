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Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη φωτογραφία τους μετά τις φήμες περί κρίσης στη σχέση και στον γάμο τους

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο προβεβλημένο ζευγάρι γίνεται στόχος ανυπόστατων δημοσιευμάτων, με την πραγματικότητα να δείχνει πως η σχέση τους παραμένει σταθερή μετά από 23 χρόνια μαζί
Κάτια Ζυγούλη και Σάκης Ρουβάς
Κάτια Ζυγούλη και Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα διαφημιστικής καμπάνιας και στο πέρασμα των επόμενων χρόνων απέκτησαν 4 παιδιά. Παντρεύτηκαν το 2017 με έναν λαμπερό θρησκευτικό γάμο στην Εκάλη, με κουμπάρους τη Μαριάννα και τον Βαρδή Βαρδινογιάννη. Όλα αυτά τα χρόνια το ζευγάρι φροντίζει να κρατάει χαμηλό προφίλ. Το τελευταίο διάστημα όμως, κάποιοι μίλησαν για κρίση στον γάμο τους, που πάντως δεν φαίνεται να έχει δόση αλήθειας.

Η σχετική φημολογία φούντωσε στις 3 Ιουλίου, ημέρα που συνέπεσαν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια του πρώην μοντέλου. Αρκετοί παρατήρησαν πως ο Σάκης Ρουβάς δεν προχώρησε σε κάποια δημόσια ευχή ή σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Κάτια Ζυγούλη.

Μετά από μέρες σιωπής, ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να δώσει την απάντησή του και να βάλει τέλος στα δημοσιεύματα που έχουν ξεκινήσει να κυκλοφορούν. Στο προφίλ του στο TikTok δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με την σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη. Οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι στις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Την ανάρτησή του συνόδευσε με το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει με τον FY «Κούνια μπέλα». Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί, πάντα κοντά στα παιδιά τους, που ήταν και παραμένουν οι απόλυτες προτεραιότητες στις ζωές τους.

Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά με την Κάτια Ζυγούλη
Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά με την Κάτια Ζυγούλη

Η Κάτια Ζυγούλη έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να κρατά πιο χαμηλό προφίλ και να κάνει λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις, γεγονός που ερμηνεύτηκε λανθασμένα από ορισμένους ως ένδειξη κρίσης. Το ζευγάρι συνεχίζει κανονικά την κοινή του πορεία, παραμένοντας προσηλωμένο στην οικογένειά του και στα τέσσερα παιδιά του.

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