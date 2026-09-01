Κάιλι Μινόγκ: Το τραγούδι «Can’t Get You Out Of My Head» συγκέντρωσε πάνω από ένα δισ. streams

Η ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το μουσικό βίντεο «Can’t Get You Out Of My Head» για να σηματοδοτήσει το γεγονός ότι το τραγούδι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Η Κάιλι Μινόγκ ξεπέρασε το ορόσημο στην πλατφόρμα streaming με το τραγούδι του 2001, το οποίο ήταν το κύριο του όγδοου άλμπουμ της Fever.

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Το τραγούδι κυκλοφόρησε με συνοδευτικό μουσικό βίντεο, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μια λευκή ολόσωμη φόρμα με κουκούλα και ντεκολτέ και έντονο κόκκινο κραγιόν – μια εμφάνιση που έκτοτε έχει γίνει μια από τις πιο διάσημες της Κάιλι Μινόγκ.

Για να γιορτάσει το ορόσημο, η τραγουδίστρια κοινοποίησε φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του βίντεο.

«Ευχαριστώ όλους σε όλο τον κόσμο που έκαναν streaming, τραγούδησαν, χόρεψαν και αγάπησαν!!!! Πολύ πριν το streaming, προετοιμάζομαι για το βίντεο. Κάποιος ας της πει ότι έφτασε το δισεκατομμύριο» αναφέρεται στην ανάρτηση.