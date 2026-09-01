Πηνελόπη Πλάκα: Πέθανε ο πατέρας της ηθοποιού – «Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει» έγραψε

Δύσκολες ώρες για την Πηνελόπη Πλάκα, καθώς όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της. Η ηθοποιός έγραψε ένα συγκινητικό κείμενο, το οποίο πλαισίωσε από εικόνες τους, στο πέρασμα του χρόνου.

Η Πηνελόπη Πλακά έχασε το μεγάλο της στήριγμα. Ο πατέρας της βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της. Από τα παιδικά της χρόνια, μέχρι πιο πρόσφατα όταν η ίδια άρχισε να γίνεται γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από τη δουλειά της.

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Στην ανάρτησή της, η Πηνελόπη Πλάκα έκανε αναφορά στα τελευταία γενέθλια του πατέρα της: «Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου. Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα. Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ´ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ», έγραψε η Πηνελόπη Πλάκα.

Ο πατέρας της Πηνελόπης Πλάκα, Αργύρης, εργαζόταν ως χρυσοχόος στη Θεσσαλονίκη και έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου 2026.