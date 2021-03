Τις δύσκολες στιγμές της ζωής της και τα περιστατικά που τη σημάδεψαν, περιγράφει στα νέα της απομνημονεύματα η Σάρον Στόουν. Μεταξύ άλλων, η 63χρονη σήμερα σταρ αποκάλυψε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον παππού της όταν ήταν παιδί.

Στο βιβλίο «The Beauty of Living Twice», η Σάρον Στόουν – όπως μεταδίδει Daily Mail – περιγράφει πώς η ίδια και η αδερφή της οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο μαζί με τον παππού τους όταν ήταν παιδιά. Στη συνέχεια η γιαγιά τους κλείδωσε την πόρτα, και ο ηλικιωμένος Κλάρενς Λόσον ασέλγησε πάνω τους.

Όταν ο παππούς της πέθανε, εκείνη ήταν μόλις 14 χρονών και θυμάται ότι πίεσε με το δάχτυλό της τη σορό μέσα στο φέρετρο, για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός. «Με πλημμύρισε ξαφνικά ένα αίσθημα αλλόκοτης ικανοποίησης από τη γνώση ότι είχε επιτέλους είχε πεθάνει. Κοίταξα την Κέλι και εκείνη κατάλαβε. Ήταν 11 και αυτό είχε πια τελειώσει» περιγράφει η 63χρονη σήμερα σταρ.

Όπως διηγείται η Σάρον Στόουν, η ίδια μεγάλωσε στο Μίντβιλ της Πενσιλβάνια ενώ ως παιδί, ήταν εξαιρετικά χαρισματική, με πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο.

