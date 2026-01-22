Σάσα Μπάστα: «Έχω να κάνω botox δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία»

Προσωπικές αποκαλύψεις έκανε σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε η Σάσα Μπάστα και αναφέρθηκε τόσο στις φήμες χωρισμού που κυκλοφορούν κατά καιρούς για εκείνη και τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε την Πέμπτη (22.01.2026) στην εκπομπή «Happy Day» με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών της σε νυχτερινό μαγαζί με τον Χρίστο Αντωνιάδη και τη Μαρία Καρλάκη. Μάλιστα, η Σάσα Μπάστα παραδέχτηκε ότι δεν κάνει πια παρεμβάσεις στο πρόσωπό της γιατί έχει βελονοφοβία.

«Έχω να κάνω μπότοξ δύο χρόνια, έχω πάθει βελονοφοβία, τα έχω πάθει όλα, δεν ξέρω τι να σου πω. Και είμαι σε μία άρνηση στο να κάνω οτιδήποτε», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Επίσης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να κρατά ζωντανή τη φλόγα του γάμου της!

«Του αποστέλλω και πονηρά μηνύματα και πονηρές φωτογραφίες και μ’ αρέσει κιόλας να τον πιάνω και ξαφνικά εκεί που είναι σε παρέα μεγάλη… “Γεια σου”, πάρ’ τη φωτογραφία και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.

Προφανώς όλα τα ζευγάρια περνάνε τις κρίσεις τους. Είναι λογικό. Όμως, απέχει πάρα πολύ η πραγματικότητα με όλο αυτό», απάντησε για τις φήμες χωρισμού.

«Αχ, νομίζω ότι αυτό με τα τελευταία χρόνια που με χωρίζουν κάθε εβδομάδα. Είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που πρέπει να σκοτώσω τον δράκο στο κάθε παραμύθι τους, με τρελαίνει, με εξοργίζει.

Και ξέρεις τι γίνεται; Πρέπει να βγω να απαντήσω. Γιατί δεν είμαι μόνη μου, έχω ένα παιδί, έχω έναν σύζυγο, έχω μία οικογένεια, έχω ανθρώπους γύρω μου και όλο αυτό πρέπει να το προστατεύσω». πρόσθεσε η Σάσα Μπάστα.