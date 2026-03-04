Σάσα Μπάστα: Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ να κάνω δεύτερο παιδί

Η Σάσα Μπάστα έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για τη μητρότητα που της έχει αλλάξει τη ζωή και παραδέχτηκε ότι όσο ήταν στη «Φάρμα» της έλειψε πολύ η κόρη της.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη (04.03.2026) ανέφερε ότι έχει αργήσει να αποκτήσει δεύτερο παιδί. Επίσης, η Σάσα Μπάστα τόνισε ότι δεν την ενοχλούν τα δημοσιεύματα περί χωρισμού, διότι είναι συνηθισμένη.

«Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο», είπε για τη μητρότητα και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί.

Παράλληλα, η Σάσα Μπάστα θυμήθηκε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, που την είχε κρατήσει κρυφή.

«Ήταν πολύ αστείο. Κάθε εβδομάδα έλεγαν “είναι έγκυος, είναι έγκυος”, αλλά δεν ήξεραν καν ότι είμαι σε σχέση. Με είχαν καλέσει σε συνέντευξη και ήμουν πέντε μηνών έγκυος και με ρωτούσαν “στα άμεσα σχέδιά σας θα θέλατε να κάνετε ένα παιδάκι;”. Τι να τους έλεγα εγώ τώρα; Ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος;», είπε.

Επίσης αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τη χωρίζουν από τον σύζυγό της, υπογραμμίζοντας: «Δεν με ενοχλούν εμένα, γιατί εγώ είμαι συνηθισμένη. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι ενοχλεί τους γύρω μου. Όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο, όσο μεγαλώνει είναι ακόμα πιο δύσκολο. Με ενοχλεί γιατί κι εγώ δεν φύτρωσα, έχω μια οικογένεια, όπως και ο σύζυγός μου. Πρέπει να “απολογηθώ” και στην οικογένειά μας».

Τέλος, η τραγουδίστρια μίλησε για την περίοδο που συμμετείχε στη «Φάρμα», τονίζοντας ότι δυσκολεύτηκε γιατί της έλειπε η κόρη της.

«Όταν ήμουν στη “Φάρμα”, ήταν πολύ δύσκολο να βιώνω την απόσταση με την κόρη μου. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που κερδίσαμε το έπαθλο επικοινωνίας, άκουσα τη φωνή της για πρώτη φορά να λέει “μαμά, μαμά” και μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όταν είχα φύγει εγώ για το παιχνίδι δεν είχε αρχίσει να μιλάει. Ακόμα και τώρα αν δω το βίντεο, συγκινούμαι», είπε η Σάσα Μπάστα, η οποία πρόσφατα έγινε και βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό.