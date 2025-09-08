Sicario: Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης του οποίου το νέο άλμπουμ έγινε διαμαντένιο μέσα σε λίγες εβδομάδες

O Sicario, ο σαρωτικός και πιο πολυσυζητημένος καλλιτέχνης των τελευταίων ημερών, που «μάγεψε» τους πάντες με την εμφάνισή του στη μεγαλειώδη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, έγινε για ακόμα μία φορά διαμαντένιος και, μάλιστα, σε χρόνο ρεκόρ με το νέο του άλμπουμ.

Το νέο άλμπουμ του τραγουδιστή και καλλιτέχνη, Sicario, «Χώρα Του Ποτέ (Deluxe)», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες, απέσπασε την υψηλότερη διάκριση πωλήσεων καθώς μετρά πάνω 470 εκατομμύρια streaming points.

Ο Sicario εδώ και δύο χρόνια περίπου δε σταματά να χαρίζει συναρπαστικές μουσικές στιγμές και τεράστιες επιτυχίες.

Έχοντας κάνει μουσικές σπουδές, ερμηνεύει, γράφει μουσική και στίχους και παίζει πολλά μουσικά όργανα, ενώ αποτελεί και έναν ξεχωριστό, άκρως δημιουργικό και πρωτοποριακό καλλιτέχνη, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου από το πρώτο του κιόλας τραγούδι.

Εκτός από τα διαμαντένια και πολυπλατινένια τραγούδια του, έχει διαδοχικά no1 στα digital charts, συνεργασίες επί σκηνής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έχει βραβευτεί ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος και καλλιτέχνης της χρονιάς digital sales στα Mad VMA του 2024 και 2025 αντίστοιχα.

Λίγο πριν γίνει ξανά διαμαντένιος, ο Sicario έδειξε ακόμα μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του και την ευρεία καλλιτεχνική του απήχηση με την φανταστική εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο, όπου ερμήνευσε το θρυλικό «Όταν Βλέπετε Να Κλαίω».

Η εμφάνιση του προκάλεσε χιλιάδες θετικά σχόλια, τόσο από τους 30.000 θεατές της συναυλίας, όσο και στα social media.