Sicario: Το τραγούδι του με τίτλο «Φωτιά» πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

Ο νεαρός τραγουδιστής με τη μάσκα, ο Sicario, με το τραγούδι του που έχει τίτλο «Φωτιά» κατέκτησε το no1 των ψηφιακών πωλήσεων το 2025, βάζοντας ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό του.

Το τραγούδι «Φωτιά» κατέκτησε την κορυφή στο ελληνικό ετήσιο IFPI Digital Singles Chart, όπου η Panik Records ανακηρύχθηκε και συνολικά no1 δισκογραφική εταιρία, έχοντας γίνει διαμαντένιο με περισσότερα από 50 εκατομμύρια streaming points, κάνοντας τον νεαρό τραγουδιστή πολύ αγαπητό στο κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα σαρωτική επιτυχία του Sicario έρχεται λίγες ημέρες αφότου το «Φωτιά» αναδείχθηκε κορυφαίο τραγούδι για το 2025 στο ελληνικό Spotify, ενώ μέσα στη χρονιά ο Sicario κατέκτησε τη διαμαντένια διάκριση και για το album «Χώρα Του Ποτέ» μετρώντας πάνω από 470 εκατομμύρια streaming points.