Σίντνεϊ Σουίνι – Ζεντάγια: Στα μαχαίρια οι σχέσεις των δύο πρωταγωνιστριών του Euphoria – Δεν πλησίασαν η μία την άλλη στην πρεμιέρα της σειράς

Η μαγική πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της σειράς Euphoria στο Λος Άντζελες έγινε χθες, όμως η ψυχρότητα ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς πρωταγωνίστριες Ζεντάγια και Σίντνεϊ Σουίνι ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση.

Όπως γράφουν τα διεθνή media, Ζεντάγια και Σίντνεϊ Σουίνι φέρεται να απέφυγαν επιδεικτικά κάθε επαφή κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ η πρώτη ηθοποιός δεν συμμετείχε στην ομαδική φωτογράφιση με το υπόλοιπο καστ, στο οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων οι Hunter Schafer, Alexa Demie και Maude Apatow.

Μάλιστα, η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα σύντομη, καθώς έφτασε καθυστερημένα, σχεδόν την ώρα που η Sydney Sweeney αποχωρούσε, παρέμεινε για περίπου 10 λεπτά και δεν έδωσε το «παρών» στο επίσημο after-party. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν σαφείς οδηγίες προς τα μέσα ενημέρωσης να αποφευχθούν ερωτήσεις σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια έντασης.

«Τα στελέχη του Euphoria γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυο τους δεν τα πάνε καλά. Υπήρχαν εντάσεις από παλιά. Οι δρόμοι τους σχεδόν δεν διασταυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 3ης σεζόν», ισχυρίστηκε μια πηγή στη The Sun, η οποία συμπλήρωσε: «Στην προωθητική περιοδεία, κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ τους περιορίζεται στο ελάχιστο για να αποφευχθούν άβολες στιγμές μπροστά στις κάμερες. Υπάρχει πλήρης απαγόρευση στους δημοσιογράφους να ρωτούν για τυχόν εντάσεις μεταξύ Zendaya και Sydney Sweeney».

Οι λόγοι πίσω από τη φημολογούμενη απόσταση φαίνεται να είναι σύνθετοι, με πηγές να κάνουν λόγο για προσωπικές, πολιτικές αλλά και επαγγελματικές διαφορές. Συγκεκριμένα, φήμες λένε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι είχε δείξει ενδιαφέρον προς τον σύντροφο της Zendaya, Τομ Χόλαντ, κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στα γυρίσματα, κάτι που φέρεται να ενόχλησε την ηθοποιό, κάτι που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, οι διαφορετικές πολιτικές τους τοποθετήσεις, με τη Σουίνι να φημολογείται πως στηρίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη Ζεντάγια να έχει εκφραστεί υπέρ των Δημοκρατικών και κατά του DoΝτόναλντ Τραμπ. φαίνεται να έχουν δημιουργήσει περαιτέρω απόσταση.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, οι ρόλοι τους στην τρίτη σεζόν δεν διασταυρώθηκαν ιδιαίτερα. Παρά τα όσα λέγονται, άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει ουσιαστική ρήξη, αποδίδοντας τη στάση της Zendaya στο φορτωμένο πρόγραμμά της λόγω της νέας της ταινίας «The Drama».