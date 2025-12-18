Lifestyle

Σίσσυ Τουμάση: Είμαι ασθενοφοβική πάρα πολύ και με πιάνει μια παράνοια μ’ αυτό

«Αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ και έχω φοβία είναι τα θέματα υγείας», παραδέχτηκε ακόμα
Σίσσυ Τουμάση
Η Σίσσυ Τουμάση / NDP PHOTO

Για την ασθενοφοβία που την χαρακτηρίζει αλλά και για την απόφαση να σπουδάσει εν μέσω κορονοϊού μίλησε η Σίσσυ Τουμάση.

Η γνωστή ηθοποιός το πρωινό της Πέμπτης (18.12.2025), βρέθηκε ως καλεσμένη της Τζένης Μελιτά και του Φώτη Σεργουλόπουλου στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1. Μάλιστα, η Σίσσυ Τουμάση εξομολογήθηκε ότι παρά τον φόβο της είναι υγιής. 

«Εξαρτάται τι τύπου δυσκολία είναι κάθε μια, γενικά όμως πάω πάνω τους. Δηλαδή θέλω να τις κοιτάω κατάματα και να φεύγουν από τη μέση. Δεν μπορώ να τις κρύβω, καθόλου, θέλω να φεύγουν. Αυτό που δεν μπορώ να διαχειριστώ και έχω φοβία είναι τα θέματα υγείας», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

«Δεν έχω κάτι, θα χτυπήσω ξύλο. Αλλά, ρε παιδί μου, είμαι ασθενοφοβική πάρα πολύ! Και με πιάνει μια παράνοια μ’ αυτό, που μπορεί να έχει να κάνει με τον έλεγχο κάπως. Ότι δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις», πρόσθεσε.

«Στον κορονοϊό ήμουν… κυριλέ, γιατί δεν τον φοβόμουν. Επειδή διάβαζα για αν δώσω και Πανελλήνιες, είχα ένα σταθερό πρόγραμμα οπότε δεν το αντιμετώπισα κάπως. Όταν ήμουν μικρή δεν ήθελα να κάνω κάτι και δεν με ενδιέφεραν οι σπουδές.

Με οδήγησε η ζωή, όπως με οδήγησε, στην υποκριτική και μπήκα στο Ωδείο Αθηνών. Μετά η αγάπη μου για την Ιστορία και το κενό του κορονοϊού με έκαναν να μελετήσω και να αποφασίσω να μπω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκμεταλλευόμενη το τίποτα που συνέβαινε τότε», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Σίσσυ Τουμάση στην εκπομπή της ΕΡΤ.

