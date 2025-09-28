Σίσσυ Χρηστίδου: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις, αλλά είναι δύσκολο όταν είσαι στα φώτα»

Αναφορά στις δικαστικές διαμάχες στις οποίες καταλήγουν τα ζευγάρια μετά το διαζύγιο έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει βιώσει αυτήν την εμπειρία, καθώς πρόσφατα είχε βρεθεί αντιμέτωπη με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Το πρωί της Κυριακής (28.09.2025) με αφορμή μία συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη που αναφέρθηκε στο δικό της διαζύγιο με τον Μίνω Μάτσα στον Άρη Καβατζίκη, η οικοδέσποινα του «Χαμογέλα και πάλι» εξέφρασε τη δική της γνώμη πάνω στο θέμα. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε ότι αν μία πλευρά επιλέξει τα δικαστήρια είναι μονόδρομος για την άλλη.

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», σχολίασε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε σε δική του συνέντευξη ότι έχει κάνει πρόταση στη Σίσσυ Χρηστίδου να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές τους.