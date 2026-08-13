Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έπαιξε ποδόσφαιρο, κρατώντας αγκαλιά το μωρό της και δίχασε το TikTok

Κάποιοι followers της Μαριαλένας Ρουμελιώτη εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι συμμετείχε στο παιχνίδι, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της, ενώ άλλοι έσπευσαν να επισημάνουν ότι κάποια σχόλια είναι υπερβολικά και πως οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα πώς να φροντίζουν το παιδί τους.

Την Τετάρτη (12.08.2026) η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, το οποία κατάφερε να διχάσει τους θαυμαστές της. Κάποιοι το βρήκαν τέλειο και άλλοι επικίνδυνο. Σε αυτό, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρίσκεται σε ένα γήπεδο beach volley και παίζει ποδόσφαιρο, κρατώντας στην αγκαλιά τον γιο της.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ζουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς πριν από δύο μήνες απόκτησαν το πρώτο τους παιδί.

Σημειώνεται ότι η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 6 Ιουνίου 2026 και απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι.

Ωστόσο, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη χρειάστηκε να μείνει κάποιες παραπάνω μέρες στο νοσοκομείο μετά τη γέννα, καθώς ταλαιπωρήθηκε από ένα θέμα υγείας.

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«Αυτή είναι η φωτογραφία που έβλεπα κάθε φορά που έβγαζα θερμόμετρο. Δυστυχώς, μετά την καισαρική ανέβασα πυρετό μέχρι και 38,5°C, κάτι που δεν αναμενόταν. Όπως καταλαβαίνετε, ανησυχήσαμε όλοι πάρα πολύ.

Όλη η ιατρική ομάδα του ΙΑΣΩ ήταν φυσικά δίπλα μου, και μετά από άπειρες εξετάσεις του κάναμε για να δούμε τελικά τι είχε συμβεί, διαπιστώθηκε πως με τον τοκετό “ξύπνησε” ένα μικρόβιο που έχουμε όλοι οι άνθρωποι τον οργανισμό μας, το οποίο μου προκάλεσε τον πυρετό. Μόλις μου έδωσαν την κατάλληλη αντιβίωση, άρχισα να γίνομαι καλύτερα, βέβαια την αγωγή την συνέχισα και στο σπίτι.

Δεν θα σας κρύψω ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος. Προσπαθούσα να διαχειριστώ τις πρώτες μέρες με τον μπέμπη, τον θηλασμό, την ανάρρωση από την καισαρική και, ταυτόχρονα, τον πυρετό. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ευτυχώς όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Σήμερα είμαι 100% καλά και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία», είχε αποκαλύψει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μέσω του Ιnstagram.