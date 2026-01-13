Σμαράγδα Καρύδη: Χαμογελαστή στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τον Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σχέσης, με την είδηση παραμονές των Χριστουγέννων, να γεμίζει τις κοσμικές στήλες περιοδικών. Το βράδυ της Δευτέρας (12-01-2026), η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο θέατρο Ακροπόλ και στην παράσταση «Hotel Amour» την οποία σκηνοθετεί.

Σε μια σειρά από φωτογραφίες η Σμαράγδα Καρύδη είναι χαμογελαστή στο πλευρό συναδέλφων της. Η ίδια έχει αποφύγει να μιλήσει για τον χωρισμό της, όπως και ο Θοδωρής Αθερίδης. Οι δυο τους φρόντιζαν εδώ και χρόνια να μην απασχολούν για τα προσωπικά τους. Το ίδιο κάνουν και τώρα, παρά το ενδιαφέρον ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές του 2000 και συνεργάστηκαν το 2002 στην ταινία «Από έρωτα». Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2016 ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημοσίως ότι οι δυο τους είναι όντως ζευγάρι και από εκείνη τη στιγμή η σχέση τους φανερώθηκε και στους θαυμαστές τους.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα Οκτωβρίου του 2025 στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστεί. Παλαιότερα η Σμαράγδα Καρύδη, είχε αναφέρει σε συνέντευξή της, στον Fipster: «Δεν μου αρέσει να είμαι πνικτική. Είναι κάτι που δεν το δέχομαι. Θέλω ο άλλος να είναι μαζί μου επειδή χαίρεται την παρέα μου.

Δεν θέλω να είναι υπό πίεση, ούτε επειδή του έχω κάνει χειρισιμούς. Αν με αφήσεις θα βρω τρόπο να είμαι μια χαρά. Δεν θέλω να γίνομαι ποτέ βάρος, το έχω μεγάλο θέμα αυτός. Επειδή το έχω τόσο μεγάλο θέμα, δεν βάζω όρια στον άλλο. Τον αφήνω να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα καταπιεστεί. Ένα χρόνο νωρίτερα, στην εκπομπή «After Dark», ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει: «Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά».

Πλέον η Σμαράγδα Καρύδη έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της. Στις φωτογραφίες του πρακτορείου NDP, βλέπουμε την ηθοποιό, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση που έκανε το 2026, λίγες μόνο μέρες μετά τον χωρισμό της.

Η Σμαράγδα Καρύδη είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, σε συνέντευξη που είχε δώσει στο The 2night Show, στις 12 Δεκεμβρίου 2025.