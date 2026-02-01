Snoop Dogg: Πέθανε η μόλις 11 μηνών εγγονή του – «Έχασα την αγάπη της ζωής μου» έγραψε η κόρη του

Βαρύ πένθος για τον Snoop Dogg, καθώς έφυγε από τη ζωή η μόλις 11 μηνών εγγονή του. Η μικρή είχε γεννηθεί πρόωρα τον Φεβρουάριο του 2025 και έδωσε μια σειρά από μάχες στα χέρια των γιατρών, που προσπαθούσαν να την βοηθήσουν. Δεν τα κατάφεραν, με την θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη στον διάσημο ράπερ και στην οικογένεια της κόρης του.

Η κόρη του Snoop Dogg, Κόρι Μπρόντους, αποκάλυψε ότι έχασε το παιδί της, Κόντι Ντρέο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έξοδό της από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU). Η κόρη του διάσημου ράπερ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26-01-2026) ότι η μικρή Κόντι πέθανε μόλις 20 ημέρες αφότου είχε επιστρέψει στο σπίτι, μετά από πολύμηνη νοσηλεία.

Η Κόντι ήταν το πρώτο παιδί της 26χρονης Κόρι Μπρόντους με τον αρραβωνιαστικό της, φωτογράφο Γουέιν Ντιούς. Το βρέφος γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα, με αποτέλεσμα να περάσει τους πρώτους μήνες της ζωής του στη NICU, προτού λάβει εξιτήριο στις αρχές Ιανουαρίου. Στις 6 Ιανουαρίου, η Κόρι είχε ανακοινώσει με ενθουσιασμό στο Instagram την επιστροφή της κόρης της στο σπίτι, γράφοντας: «Είναι σπίτι».

Λίγες ημέρες αργότερα, μοιράστηκε τη σπαρακτική είδηση του θανάτου της. Δημοσιοποίησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Κόντι και την κοιτά χαμογελώντας. Στη λεζάντα έγραψε: «Τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Κόντι μου».

Ο πατέρας της μικρής, Γουέιν Ντιούς, δημοσιοποίησε το Σάββατο (31-01-2026) ένα στιγμιότυπο στα Instagram Stories, στο οποίο η Κόντι τον κοιτάζει καθώς την κρατά στην αγκαλιά του. «Είμαι ο πιο λυπημένος άνθρωπος από τότε που με άφησες, Κόντι Ντρέο. Αλλά ξέρω ότι βρίσκεσαι σε ειρήνη. Ο μπαμπάς θα σε αγαπά για πάντα», έγραψε.

Συγκλονιστική ήταν και η ανάρτηση που έκανε νοσηλεύτρια της αδικοχαμένης Κόντι. «Είμαι λυπημένη εδώ και έξι συνεχόμενες ημέρες. Το να είσαι νοσηλεύτρια έχει τα πάνω και τα κάτω του και αυτό είναι το μεγαλύτερο “κάτω” που έχω βιώσει ποτέ. Ήταν τιμή μου να είμαι η νοσηλεύτρια του κοριτσιού μου. Της έκανα το τελευταίο της μπάνιο, της είπα ότι την αγαπώ και δεν ήξερα καν ότι την ετοίμαζα για τον Παράδεισο».