Σοφία Παυλίδου: «Ήμουν ένα τραυματισμένο παιδί με πάρα πολλά θέματα, ήμουν παραμελημένη»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν την Παρασκευή (28.11.2025) η Σοφία Παυλίδου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τα «τραύματα» μέσα της.

«Βγαίνω να μιλήσω μόνο όταν έχω να πω κάτι για τη δουλειά μου. Είχα αναγκαστεί 1-2 φορές να βγω και δεν ήταν δική μου επιλογή. Και ήμουν και η πρώτη…», είπε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

Η Σοφία Παυλίδου είπε στη συνέχεια: «Αυτή ήταν και μια τακτική που είχαμε με τον Χρήστο (σ.σ. Φερεντίνο), βγαίνουμε πάντα και μιλάμε για τη δουλειά μας. Δεν είχαμε εκθέσει ποτέ τα παιδιά μας, την προσωπική μας σχέση».

Η Σοφία Παυλίδου ανέφερε επίσης: «Βρίσκεις τον εαυτό σου όταν παίρνεις απόφαση να κοιτάξεις προς τα μέσα σου. Αυτό είναι και το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας, δεν αποφασίζουν οι άνθρωποι να κοιτάξουν μέσα τους. Κάθονται και ασχολούνται με τον απέναντι, κουνάνε το δάχτυλο, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Όταν καταφέρεις να δεις ποια πραγματικά είσαι ή ποιος είσαι, τότε μπορείς να πορευτείς σε αυτή τη ζωή συνειδητά και να καταφέρεις να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για όλα τα άσχημα που κουβαλάμε».

Η Σοφία Παυλίδου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Στον εαυτό μου είδα ένα τραυματισμένο παιδί, με πάρα πολλά θέματα. Τα κοίταξα κατάματα… Ήμουν ένα τραυματισμένο παιδί, σε μια οικογένεια που χωρίς να το επιδιώκει, χωρίς να είναι συνειδητό, ήμουν παραμελημένη… Βίωσα κι εγώ όλο αυτό, ότι για να αγαπηθώ πρέπει κάτι να κάνω, δεν μπορώ απλά να υπάρχω. Οι σχέσεις μου και οι επιλογές μου προέρχονταν από την “τραυματισμένη” Σοφία».