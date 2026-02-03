Μία προσωπική εξομολόγηση για τον πατέρα της, που έχει «φύγει» από τη ζωή έκανε η Σοφία Παυλίδου, δηλώνοντας ότι την άγχωνε όταν πήγαινε και παρακολουθούσε παραστάσεις της να γνωρίζει ότι βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», όπου πρωταγωνιστεί κι αυτές προβλήθηκαν την Τρίτη (03.02.2026). Μάλιστα, η Σοφία Παυλίδου παραδέχτηκε ότι ο μπαμπάς της ήταν αυστηρός κριτής στη ζωή της.

«Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να παίζω για τους φίλους μου, δεν με αγχώνει καθόλου. Ο μοναδικός που με άγχωνε, όταν ήταν στο κοινό, ήταν ο πατέρας μου. Έχει “φύγει” ο μπαμπάκας, οπότε τώρα μόνο χαρά έχω πια και στις επίσημες πρεμιέρες», είπε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

«Ο μπαμπάς ήταν πάντα αυστηρός κριτής, εξ ου και το άγχος που είχα. Τώρα μας βλέπει από εκεί πάνω, πιστεύω ότι θα πέρασε καλά κι αυτός σήμερα», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πατέρας της Σοφία Παυλίδου πέθανε σε ηλικία 87 ετών τον Ιούνιο του 2020 και μάλιστα δύο μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά του.