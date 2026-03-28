Σοφία Παυλίδου: Το συγκινητικό μήνυμα για το γυναίκειο σώμα και οι φωτογραφίες της με μαγιό

«Κάθε φορά που μπαίνεις στη θάλασσα, κάθε φορά που επιστρέφεις στη φύση, δεν είναι απλά στιγμές χαλάρωσης, είναι στιγμές επανασύνδεσης», έγραψε η ηθοποιός
Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε στα social media την Παρασκευή (27.03.2026) η Σοφία Παυλίδου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη μαγεία του γυναίκειου σώματος, ανεβάζοντας και φωτογραφίες της μαγιό στην θάλασσα.

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για την έμμηνο ρύση, για τον τρόπο που επεμβαίνουν οι γυναίκες στα σώματά τους αλλά και για τις στιγμές χαλάρωσης, όταν το δέρμα ακουμπά την θάλασσα ή έρχεται σε επαφή με τον ζεστό ήλιο.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με λευκό μπικίνι, είτε ποζάροντας καθιστή είτε όρθια, πάντα όμως μέσα στην θάλασσα.

 
 
 
 
 
«Κάποτε, το σώμα της γυναίκας ήξερε. Ήξερε τον ρυθμό του. Ήξερε πώς να συνδέεται. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι μέχρι και σχετικά πρόσφατα, ο γυναικείος κύκλος είχε πιο συχνά συγχρονισμό με το φεγγάρι. Πλέον, αυτή η σύνδεση έχει σχεδόν χαθεί. Οθόνες. Συνεχής διέγερση. Ένας τρόπος ζωής που μας κρατά αποκομμένες από τον φυσικό μας ρυθμό. Και αντί να επανασυνδεθούμε, μαθαίνουμε να παρεμβαίνουμε. Να “ρυθμίζουμε” τον κύκλο. Να τον καταστέλλουμε. Να τον αγνοούμε.

Κι όλα αυτά σ’ έναν κόσμο που ακόμα προσπαθεί να ορίσει τι επιτρέπεται και τι όχι στο γυναικείο σώμα. Κι όμως, το σώμα θυμάται. Κάθε φορά που εκτίθεσαι στον ήλιο. Κάθε φορά που μπαίνεις στη θάλασσα. Κάθε φορά που επιστρέφεις στη φύση. Δεν είναι απλά στιγμές χαλάρωσης. Είναι στιγμές επανασύνδεσης. Με τον ρυθμό σου. Με το σώμα σου. Με εσένα», έγραψε στην ανάρτηση.

