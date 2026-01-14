Σοφία Βόσσου για τον θάνατο του Βασίλη Δημάκη στη φυλακή: Θα έβγαινε αλλά η καρδούλα του σταμάτησε

Ο Βασίλης Δημάκης πέθανε στις φυλακές Κορυδαλλού, τον Φεβρουάριο του 2025 και σχεδόν ένα χρόνο μετά, η Σοφία Βόσσου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για τη σχέση που είχε η κόρη της μαζί του. Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, έβλεπε το παιδί της ευτυχισμένο κοντά του και δεν έμπαινε εμπόδιο στην επιλογή που είχε κάνει.

Η Σοφία Βόσσου υπογράμμισε πως ο Βασίλης Δημάκης επρόκειτο να αποφυλακιστεί αλλά τον «πρόδωσε» η καρδιά του. Ο Βασίλης Δημάκης έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξη 44 ετών για ληστείες, παράνομη οπλοφορία και πλαστογραφία. Το 2016 αποφάσισε να πάρει το απολυτήριο λυκείου ενώ βρισκόταν στις φυλακές Γρεβενών και αποφοίτησε με 19,9 ως αριστούχος.

«Η κόρη μου έχει έρθει και ζει μόνιμα στη Σαλαμίνα. Η ζωή εκεί είναι πιο ήρεμη και έχει και τα πάντα. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να πνίγουμε τα παιδιά μας. Επειδή εμείς τα φέρνουμε στον κόσμο δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα τοποθετούμε. Δώσε του κάποιους δρόμους και άσε το. Εμείς να είμαστε πίσω στήριγμα», είπε η Σοφία Βόσσου.

Στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση της με τον Βασίλη Δημάκη, ο οποίος πριν μερικούς μήνες πέθανε μέσα στο κελί του. «Έτσι ήθελε να κάνει, ήταν χαρούμενη και ήμουν δίπλα της. Δεν μπορώ και την κριτική. Τι σε νοιάζει εσένα τι έκανε; Όταν είδα ότι η ψυχή της χόρταινε τι θα της πω; Ότι θα πηγαίνεις στη φυλακή και θα μπαίνεις και θα βγαίνεις; Χώρισε γιατί μετά από δύο χρόνια ήταν δύσκολη η συνθήκη, οπότε έγινε φιλικά», αποκάλυψε η Σοφία Βόσσου και είπε για το θάνατό του: «Θα έβγαινε. Η καρδούλα του σταμάτησε. Τον αγαπάει πολύ».

Για την προσωπική τους ζωή, αποκάλυψε: «Μπακούρια και οι δυο. Γεροντοκόρες μάνα και κόρη. Πλάκα κάνω. Όχι δεν έχει κάτι. Μετά τα 40 μου έκανα σχέσεις με μικρότερους άνδρες. Έχω φάει κέρατο Το μάθαινα και τους συγχωρούσα. Τους συγχωρούσα γιατί έβλεπα και τα δικά μου λάθη μέσα στη σχέση»