Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Σοφία Βόσσου: «Ο Βασίλης Καρράς δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου»

«Ο Βασίλης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου» αποκαλύπτει η Σοφία Βόσσου
Σοφία Βόσσου
Σοφία Βόσσου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά», είπε μεταξύ άλλων η Σοφία Βόσσου.

Η Σοφία Βόσσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star», το πρωί της Τρίτης (16.12.2025). Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τα επαγγελματικά της, τον Βασίλη Καρρά κλπ…

«Ετοιμάζουμε μια μεγάλη περιοδεία με Μπίγαλη, Πωλίνα, Μαντώ κι εμένα», είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου.

Η Σοφία Βόσσου είπε στη συνέχεια: «Επιχειρηματικά ασχολούμαι με μια σειρά εσωρούχων.

Εγώ με τα επιχειρηματικά δεν το έχω, μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση».

Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά. Ο Βασίλης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Ο Βασίλης δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
123
77
62
62
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Λάκης Γαβαλάς χαρίζει red carpet στιγμές στην καρδιά της Ερμού – Μια «street» style πασαρέλα στη γιορτινή Αθήνα powered by ΣΚΡΑΤΣ
Με tips για glam εμφανίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, ο Λάκης Γαβαλάς, μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, έφερε τη δική του εκδοχή για «red carpet» looks στο κέντρο της πόλης
Λάκης Γαβαλάς
Newsit logo
Newsit logo