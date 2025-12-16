Σοφία Βόσσου: «Ο Βασίλης Καρράς δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου»

«Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά», είπε μεταξύ άλλων η Σοφία Βόσσου.

Η Σοφία Βόσσου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@star», το πρωί της Τρίτης (16.12.2025). Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τα επαγγελματικά της, τον Βασίλη Καρρά κλπ…

«Ετοιμάζουμε μια μεγάλη περιοδεία με Μπίγαλη, Πωλίνα, Μαντώ κι εμένα», είπε αρχικά η Σοφία Βόσσου.

Η Σοφία Βόσσου είπε στη συνέχεια: «Επιχειρηματικά ασχολούμαι με μια σειρά εσωρούχων.

Εγώ με τα επιχειρηματικά δεν το έχω, μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση».

Συγκινήθηκα με την επανεκτέλεση του τραγουδιού “Δεν μετανιώνω” με τη φωνή του Βασίλη Καρρά. Ο Βασίλης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά μου. Ο Βασίλης δεν ήταν διασκεδαστής, ήταν ο καλλιτέχνης που άγγιξε την ψυχή όλου του κόσμου».