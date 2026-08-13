Φωτιά στη Χαλκιδική: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Σίβηρη – Στα σπίτια οι φλόγες, εκκενώθηκαν οικισμοί

Αρτοποιός: Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν - Διαθέτουμε πλωτά για να πάει ο κόσμος σε ασφαλή σημεία

Όπως είπε στις 18:10 το απόγευμα στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη μεγάλη πυρκαγιά υπήρξαν 2 τραυματισμοί πυροσβεστών που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο άλλος έπαθε κάκωση στο πόδι.

«Απομακρύνθηκε πολύς κόσμος από την Σίβηρη αλλά και από την Φούρκα. Θέλαμε με ασφάλεια να φύγουν οι άνθρωποι από την περιοχή και για όσους δεν έχουν εκκενώσει, διαθέτουμε και πλωτά μέσα που μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.

Ενισχύονται πολύ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδορούπολη, την Κοζάνη και την Καβάλα...

Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και ζητούμε τη συνεργασία των πυροσβεστών να εκκενώσουν».