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Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Σίβηρη – Στα σπίτια οι φλόγες, εκκενώθηκαν οικισμοί

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς - 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα στη μάχη με τις φλόγες, αποπνικτική η ατμόσφαιρα λόγω του καπνού
ΛΙΑ ΦΩΚΑ
ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI
Αθηνά Σκορδιαλού , Μαρία Αρβανίτη , Βάσω Δελημήτρου
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Η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της Σίβηρης και λόγω των θυελλωδών ανέμων πήρε αμέσως τεράστιες διαστάσεις. Με μηνύματα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και στη Φούρκα έλαβαν οδηγίες εκκένωσης ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια. Από το λιμανάκι της Φούρκας, ο κόσμος άρχισε να εγκαταλείπει με βάρκες την περιοχή ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.

18:18 | 13.08.2026
Βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική
18:13 | 13.08.2026
Βρέφος 5 μηνών ανάμεσα στους πολίτες που απομακρύνονται διά θαλάσσης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μωράκι μπήκε με ασφάλεια σε πλωτό σκάφος για να απομακρυνθεί μαζί με την μητέρα του από την περιοχή της φωτιάς.

18:12 | 13.08.2026
Απεγκλωβισμοί πολιτών δια θαλάσσης από την Πυροσβεστική
18:09 | 13.08.2026
Πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a

18:07 | 13.08.2026
Φωτιά στην Χαλκιδική: Η εικόνα της πυρκαγιάς από δορυφόρο
18:07 | 13.08.2026
Αρτοποιός: Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν - Διαθέτουμε πλωτά για να πάει ο κόσμος σε ασφαλή σημεία

Όπως είπε στις 18:10 το απόγευμα στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη μεγάλη πυρκαγιά υπήρξαν 2 τραυματισμοί πυροσβεστών που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο άλλος έπαθε κάκωση στο πόδι.

«Απομακρύνθηκε πολύς κόσμος από την Σίβηρη αλλά και από την Φούρκα. Θέλαμε με ασφάλεια να φύγουν οι άνθρωποι από την περιοχή και για όσους δεν έχουν εκκενώσει, διαθέτουμε και πλωτά μέσα που μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.

Ενισχύονται πολύ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδορούπολη, την Κοζάνη και την Καβάλα...

Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και ζητούμε τη συνεργασία των πυροσβεστών να εκκενώσουν».

 

18:06 | 13.08.2026
Αρτοποιός: Πολύ δύσκολη πυρκαγιά - Το μέτωπο κινείται στο παραλιακό μέτωπο

«Πολύ δύσκολη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικόρυφη.

Η πυρκαγιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς το παραλιακό κομμάτι της Σίβηρης και της Φούρκας και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα.

Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή τόσο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και στον απεγκλωβισμό ατόμων», τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

18:04 | 13.08.2026
Στις φλόγες πευκοδάσος
17:52 | 13.08.2026
Κόσμος εγκαταλείπει την περιοχή μέσω θαλάσσης
17:49 | 13.08.2026
Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Εκτός από τις δυνάμεις που είναι ήδη στη φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).

17:47 | 13.08.2026
Τραυματίστηκε πυροσβέστης στη μεγάλη φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου.

17:46 | 13.08.2026
Φωτιά στη Σίβηρη
Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: Μηνύματα 112 για εκκενώσεις 2 περιοχών – 3 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο
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17:46 | 13.08.2026
Καλησπέρα σας

Μαζί θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τη Χαλκιδική, νωρίς το απόγευμα.

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