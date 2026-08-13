Η μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική, ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή της Σίβηρης και λόγω των θυελλωδών ανέμων πήρε αμέσως τεράστιες διαστάσεις. Με μηνύματα του 112 οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και στη Φούρκα έλαβαν οδηγίες εκκένωσης ενώ οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια. Από το λιμανάκι της Φούρκας, ο κόσμος άρχισε να εγκαταλείπει με βάρκες την περιοχή ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση.
Φωτιά στη Χαλκιδική: Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στη Σίβηρη – Στα σπίτια οι φλόγες, εκκενώθηκαν οικισμοί
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μωράκι μπήκε με ασφάλεια σε πλωτό σκάφος για να απομακρυνθεί μαζί με την μητέρα του από την περιοχή της φωτιάς.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:
https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=e23298e4-7178-4666-891b-20066ab5416a
Όπως είπε στις 18:10 το απόγευμα στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη μεγάλη πυρκαγιά υπήρξαν 2 τραυματισμοί πυροσβεστών που μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία και ο άλλος έπαθε κάκωση στο πόδι.
«Απομακρύνθηκε πολύς κόσμος από την Σίβηρη αλλά και από την Φούρκα. Θέλαμε με ασφάλεια να φύγουν οι άνθρωποι από την περιοχή και για όσους δεν έχουν εκκενώσει, διαθέτουμε και πλωτά μέσα που μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία.
Ενισχύονται πολύ οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδορούπολη, την Κοζάνη και την Καβάλα...
Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και ζητούμε τη συνεργασία των πυροσβεστών να εκκενώσουν».
«Πολύ δύσκολη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικόρυφη.
Η πυρκαγιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά προς το παραλιακό κομμάτι της Σίβηρης και της Φούρκας και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και έχουν κινητοποιηθεί πλωτά μέσα.
Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή τόσο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς όσο και στον απεγκλωβισμό ατόμων», τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.
Εκτός από τις δυνάμεις που είναι ήδη στη φωτιά, έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν αεροπορικώς απο Ελευσίνα με C27, ενώ μεταβαίνουν οδικώς, 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).
Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου.
Μαζί θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τη Χαλκιδική, νωρίς το απόγευμα.
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