Ο Γιώργος Λιάγκας κάνει διακοπές με τους γιους του – Δημοσίευσε βίντεο εν πλω από Κουφονήσια προς Πάρο

Διακοπές κάνει εδώ και μερικές ημέρες ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος μετά το φινάλε της φετινής σεζόν σάλπαρε για Τήνο. Μάλιστα, στο ξεκίνημα των διακοπών του βρέθηκε και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, ενώ αυτές τις ημέρες απολαμβάνει όμορφες στιγμές με τους γιους του.

Ο γνωστός παρουσιαστής είναι πατέρας δύο αγοριών, του Γιάννη και του Δημήτρη που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Φαίη Σκορδά. Το απόγευμα της Τρίτης (21.07.2026) ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βρισκόταν με τα παιδιά του εν πλω και ταξίδευαν από τα Κουφονήσια για την Πάρο.

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«Λοιπόν ανεβαίνουμε από Κουφονήσια στην Πάρο. Έχει λίγο πάνω από 3 και λίγο κάτω από 4 μποφόρ. Μια χαρά. Και είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα. Η Φούσκα, οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται», είπε στο βίντεο που ανέβασε στα social media και έδειξε το σκυλάκι του και τους γιους του στην κάμερα.

«Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας! Με το καλύτερο πλήρωμα!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας ως λεζάντα στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

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O Γιώργος Λιάγκας μία ημέρα νωρίτερα ταξίδεψε στο νησάκι Ρήνεια, που αποκαλεί προσωπικό του «παράδεισο», καθώς έχει εξωτικά νερά, με κάτασπρη άμμο.