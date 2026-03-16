Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται, είμαι στραβόξυλο στα γυρίσματα

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του. Ο σκηνοθέτης εξήγησε τη μεθοδολογία του στη δουλειά, υποστήριξε πως ακόμα δεν έχει κάνει το δικό του «αριστούργημα» και αποκάλυψε τα λόγια που λέει στις κόρες του, από τις εμπειρίες του στη ζωή. Δεν παρέλειψε να κάνει και την αυτοκριτική του, λέγοντας πως είναι «στραβόξυλο» στα γυρίσματα και πως ορισμένοι από τους δικούς του ανθρώπους περνούν δύσκολα.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι πατέρας δύο παιδιών και διατηρεί μακροχρόνια σχέση με την ηθοποιό Άννα Μενενάκου. Στο ξεκίνημα της συνέντευξης που παραχώρησε στο «The 2night Show», αναφέρθηκε στη σκληρή κριτική που δέχτηκε στο παρελθόν για δουλειές του και στον τρόπο που επέλεξε ο ίδιος να διαχειριστεί πρόσωπα και καταστάσεις.

«Στην πρώτη μου ταινία έφαγα “ξύλο” από τις κριτικές. Δεν καταλάβαινα γιατί τόσο μένος. Έλεγα “ταινία έκανα, ούτε τράπεζα λήστεψα, ούτε άνθρωπο βίασα, ούτε άνθρωπο χτύπησα”. Πλέον, όταν διαβάζω μια κριτική, παίρνω πληροφορίες για αυτόν που τη γράφει. Εγώ ξέρω τι ταινία ήθελα να κάνω, ξέρω σε τι βαθμό το έκανα, ξέρω τι μέσα είχα. Λέμε καλές κριτικές αυτές που γράφουν καλά για εμάς και κακές αυτές που γράφουν αρνητικά.

Δεν υπάρχει καλή και κακή κριτική, υπάρχει κριτική. Μπορείς να την κάνεις κάτι – που δεν είναι αυτή η δουλειά της – ή να δεις τον άνθρωπο που ξέρει σινεμά και πραγματικά κρίνει στο βάθος της ουσίας των πραγμάτων, όπως ξέρεις να δεις και αυτόν που δεν μπόρεσε ποτέ να σκηνοθετήσει και βγάζει το άχτι του ως κριτικός πάνω στους σκηνοθέτες» ανέφερε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Όταν λένε “αυτό είναι του Τσαφούλια” στενοχωριέμαι γιατί είναι λίγο άδικο για την ομάδα μου που παράγουμε αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε για τη δουλειά του και αποκάλυψε τη συμπεριφορά του σε κάθε γύρισμα: «Θυμώνω στα γυρίσματα, είμαι στραβόξυλο, αλλά τη στριμάδα μου τη λούζονται οι κοντινοί μου άνθρωποι. Δεν φτάνει στον ηθοποιό».

«Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το «αριστούργημα» μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις “17 Κλωστές”», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Το σενάριο του “Έτερος Εγώ” το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο ο σκηνοθέτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Αυτό που λέω στις κόρες μου είναι ότι “η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται”. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω, έχουμε μια εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας στα Ψαρά, που οφείλω να τη διαφυλάξω και να την παραδώσω στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας αμέσως μετά.

«Προτιμώ να ρισκάρω την εικόνα μου παρά την αλήθεια μου, λέω πάντα ό,τι πιστεύω με την ελπίδα να ακούσω κάτι άλλο και να “μετακινηθώ”, να αλλάξω γνώμη. Δεν είμαι εγωιστής. Αν μου αντικρούσεις ένα επιχείρημα, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Ο Σωτήτης Τσαφούλιας γεννήθηκε το 1975 στον Πειραιά. Σπούδασε Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Ναυτικό Δίκαιο. Αφού ασχολήθηκε για κάποια χρόνια με επιχειρήσεις, τελικά τον κέρδισε ο κινηματογράφος. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν έχει σπουδάσει σκηνοθεσία, αλλά είναι αυτοδίδακτος.