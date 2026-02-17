Σωτήρης Τζεβελέκος: Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε, ότι σταμάτησα τη δουλειά μου και έγινα ταξιτζής

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» και προσπάθησε να ξετυλίξει το «φιλμ» της ζωής του. Αναφέρθηκε στο ξεκίνημά του στην υποκριτική, στη γυναίκα που παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια, αλλά και στην απόφασή του κάποια στιγμή να αγοράσει ταξί και να γίνει ταξιτζής. Όπως είπε ήταν η εποχή που έβλεπε τις προτάσεις να μειώνονται και θέλησε να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις.

«Πρώτα “έφυγε” ο μπαμπάς μου και μετά η μαμά μου. Εγώ είχα αδυναμία στον μπαμπά μου. Η μητέρα μου ήταν κοκέτα, με έκανε στα 19 της. Όταν πήγα στη Δραματική Σχολή, ο μπαμπάς μου, παρόλο που ήταν του δημοτικού δεν μου είπε: “Πού θα πας τώρα; Τι είναι αυτό;” για να μην πω τι λέγανε για τους ηθοποιούς» δήλωσε αρχικά ο Σωτήρης Τζεβελέκος, στην εκπομπή «The 2night Show».

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος ανέφερε ότι «Από την Β’ Δημοτικού, με έστειλαν σε έναν ζωγράφο για δουλειά. Τότε έγραφαν τις ταμπέλες έξω από τα μαγαζιά. Αυτοί έκαναν βιτρίνες, ύστερα έξω από τους κινηματογράφους που φτιάχναμε τις εικόνες των ταινιών. Στο Κρατικό Θέατρο είχα τρεις τρίμηνες συμβάσεις, δεν μου έκαναν τέταρτη για να μην μονιμοποιηθώ. Στην Αθήνα κατέβηκα στα 23. Προηγήθηκαν πολλές δουλειές. Ήρθα με μια βαλίτσα, ένα ζευγάρι παπούτσια και πήγα σε έναν φίλο μου, ο οποίος με φιλοξένησε για έναν χρόνο, μέχρι να σταθώ στα πόδια μου. Τότε πήγα στο Θέατρο Ακροπόλ, ήταν η εποχή που υπήρχε η άδεια του ηθοποιού. Για να την πάρεις, έπρεπε να λες έστω και μια ατάκα στο θέατρο».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Η πρώτη ταινία που έπαιξα ήταν το “Ξύπνα Βασίλη” με τον Κωνσταντίνου. Το 1962 έπαιξα στην ταινία “Η εκδίκηση του καβαλάρη” με τον Νίκο Ξανθόπουλο. Τότε δεν ήταν ακόμα “το παιδί του λαού”. Από το ’65 και μετά έγινε. Μετά έπαιξα με τον Παπαγιαννόπουλο. Επίσης έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, ήμουν σε μικρές ταινίες. Τότε ήταν δύο γραφεία, του Καραγιάνη και του Φίνου. Ο φίνος πλήρωνε καλύτερα, έδινε 500 δρχ μεροκάματο, ενώ ο Καραγιάννης έδινε 300 δρχ μεροκάματο. Βέβαια στον Φίνο έκανα λιγότερες ταινίες. Με συμπαθούσαν πολύ οι βοηθοί σκηνοθέτη».

«Στην παλιά γενιά, ήταν όλοι σπουδαίοι, κακά τα ψέματα. Παρόλο που εγώ μαθήτευσα, δεν είμαι από τους μαθητές που λένε ότι ο μαθητής ξεπέρασε το δάσκαλο. Για εμένα τουλάχιστον. Με την Αλίκη έπαιξα μόνο στην ταινία “Η Αλίκη Δικτάτωρ” που εκεί έπαιζα με την Αλίκη αλλά δεν είχα ρόλο. Παίζω μόνο στους τίτλους. Ήταν άψογη, μου φέρθηκε σαν να ήμασταν ίσοι. Δεν με αντιμετώπισε σαν το παιδάκι. Με τον Σωτήρη Μουστάκα ταιριάζαμε πάρα πολύ. Βοήθαγε, δεν ήταν άνθρωπος μονοφαγάς. Έχουμε ωραίες στιγμές, ταιριάζαμε. Είχαμε παίξει μαζί και στο θέατρο, κάναμε πολύ ωραία πράγματα» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Επιπλέον, ο Σωτήρης Τζεβελέκος υπογράμμισε ότι “Δεν παντρεύτηκα μικρός, με την Έφη Θεοχάρη είχα 9 χρόνια δεσμό. Είναι σπουδαία γυναίκα, μια κούκλα. Ήταν επιτυχημένο μοντέλο, τη γνώρισα στο σπίτι του Σακελλάριου. Έχουμε και μια κόρη, που ζει στην Αγγλία. Ποτέ δεν της είπα όχι, ήθελα να είναι το παιδί μου χαρούμενο και να είναι καλά. Ερωτεύτηκε μέσω ίντερνετ και πήγε μετανάστρια στην Αγγλία».

Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «Πήρα σύνταξη στα 63 μου, ήθελα να ασχοληθώ μόνο με την οικογένειά μου. Υπήρξαν κάποιες δουλειές στην αρχή, οι οποίες δεν μου άρεσαν και από εκεί και πέρα όταν λες “όχι” σιγά – σιγά απομακρύνεσαι από τη δουλειά. Το “ναι” δε λέει τίποτα. Πρέπει οι συνθήκες να είναι τέτοιες για μια επιστροφή, παίζει ρόλο το καστ, ο σκηνοθέτης, πώς θα σε αντιμετωπίσουν. Το θέμα δεν είναι το μήκος του ρόλου αλλά η ουσία. Αν είναι ένας ρόλος μόνο για παρουσία, δεν με ενδιαφέρει».

«Ήταν αλήθεια ότι δούλεψα ως οδηγός ταξί. Έβγαλα την άδεια τέλος της άνοιξης του 1996 και το καλοκαίρι του 1999 το πούλησα. Δούλεψα το ταξί εγώ και η Έφη. Δώσαμε εξετάσεις για επαγγελματική οδήγηση. Δεν ισχύει αυτό που γράφτηκε, ότι σταμάτησα τη δουλειά μου και έγινα ταξιτζής. Ποτέ δε σταμάτησα τη δουλειά μου και ήμουν μόνο ταξιτζής. Το έκανα παράλληλη δουλειά. Ήμουν από τους ανθρώπους που “πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις”. Όταν έβλεπα ότι από 11 προτάσεις, είχα 4… Η δουλειά έτσι είναι. Πριν πας όμως στον πάτο, προλαμβάνεις. Εγώ ήμουν ξύπνιος. Πήρα άδεια ταξί και το ταξί και ο,τι πλήρωσα, μόλις το πούλησα πήρα τα ίδια λεφτά πίσω» ανέφερε ο ηθοποιός.

«Υπήρχαν δημοσιεύματα που άφηναν υπαινιγμούς ότι έφαγα τα λεφτά μου και για αυτό έγινα ταξιτζής. Σκεφτόμουν ότι έτσι έβγαζαν τα λεφτά τους και δεν έκαναν τίποτα. Σου λέει, γνωστός, πώς τα έφερε κλπ. Εγώ δεν πήρα ποτέ πολλά λεφτά από τη δουλειά μου. Πήρα καλό μισθό αλλά ποτέ αυτά που έπαιρναν η Βλαχοπούλου ή ο Βουτσάς. Σκέφτομαι έναν άνθρωπο που τον βλέπει τόσος κόσμος, αν έκανε μια τέτοια δουλειά, ταξιτζής, είναι καλό παράδειγμα για την κοινωνία ή θα ήσουν κακό παράδειγμα;»