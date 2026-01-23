Σπύρος Καρατζαφέρης: Ο γάμος με τη Ράνια Καρατζαφέρη, η δημοσιογραφία και οι φορές που ήρθε αντιμέτωπος με τον νόμο

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών ο Έλληνας δημοσιογράφος, Σπύρος Καρατζαφέρης, που ήταν αδελφός του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ, του Γιώργου Καρατζαφέρη. Στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την επίσης δημοσιογράφο, Ράνια Καρατζαφέρη, ενώ κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπος με τον νόμο.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης πέθανε την Πέμπτη (22.01.2026) και τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή το πρωί της επόμενης ημέρας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών». «”Έφυγε” από τη ζωή αργά τη νύχτα. Είναι συγκλονιστικό για μένα που είμαι ο μικρός αδελφός που ακολούθησα τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», είπε με πόνο καρδιάς για τον δημοσιογράφο που για 60 ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε τη Δημοσιογραφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γάμος με τη Ράνια Καρατζαφέρη

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης και η Ράνια Καρατζαφέρη γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν μέσω της εργασίας τους, καθώς δούλευαν και οι δύο ως δημοσιογράφοι. Το ζευγάρι δε θέλησε ποτέ να προβάλλει τη σχέση του στα media και έτσι ο γάμος τους έγινε «αθόρυβα».

Ωστόσο μετά από πολλά χρόνια γάμου, το 2018, το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους, παρόλα αυτά συνέχιζε να υπάρχει εκτίμηση και στήριξη ανάμεσά τους. Μάλιστα, εκείνη έχει δηλώσει ότι ο Σπύρος Καρατζαφέρης ήταν ο άνθρωπος που την ανέδειξε επαγγελματικά και της έδωσε το επώνυμό του, το οποίο και κράτησε μετά τον χωρισμό τους.

Η Ράνια Καρατζαφέρη έχει κάνει δύο γάμους και έχει αποκτήσει έναν γιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπήκε στη ζωή μου ο τυφώνας Καρατζαφέρης. Από κείνη τη στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησε ένα πολύ διεκδικητικό φλερτ από την πλευρά του. Εγώ τα είχα χάσει, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ο Σπύρος βέβαια ήταν ένας πολύ έμπειρος άντρας και είχε ένα μοναδικό τρόπο… ας ήταν μεγάλος σε ηλικία», είχε πει σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η εξομολόγηση μετά τον θάνατό του

«Ήξερα ότι έχει πρόβλημα. Πάντα μάθαινα γι’ αυτόν, όπως ξέρω και εκείνος για μένα. Δεν είχαμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό που έζησα εγώ με τον Σπύρο ήτανε τόσο έντονο που έντονη ήταν και η απουσία του ενός προς τον άλλον μετά τον χωρισμό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.

Όπως είχε πει και ο ίδιος, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Απ’ τις τελευταίες κουβέντες που μου είχε πει, και όντως έτσι το έκανε, όπως το ‘πε, ότι “για να μπορέσουμε” μου λέει “να χωρίσουμε εμείς οι δύο, πρέπει να βγω να το πω. Γιατί μόνο έτσι δεν θα μπορώ να κάνω πίσω. Αν το πω δημόσια, να μην φανώ…”», εξομολογήθηκε μετά τον θάνατό του στην εκπομπή «Το πρωινό» η Ράνια Καρατζαφέρη.

«Τι έχω να θυμάμαι απ’ τον Σπύρο Καρατζαφέρη; Τι δεν έχω να θυμάμαι! Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, που με ανέδειξε, κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου έδωσε το επώνυμό του. Μια κίνηση ιερή που, να το ξεκαθαρίσω γιατί με έχουν κατηγορήσει για πολλά, με έχουν κατηγορήσει και γι’ αυτό, ότι πήρες το επώνυμό του, δεν το πήρα. Δεν το ζήτησα. Δεν, δεν ήταν κάτι που θα το σκεφτόμουνα ποτέ. Ο ίδιος μου το ζήτησε και εννοείται ήταν τιμή μου», δήλωσε ακόμα.

Η καριέρα στη δημοσιογραφία

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με μακρά και έντονη παρουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης, στον νομό Αρκαδίας και μεγάλωσε στην Αμφιθέα Παλαιού Φαλήρου. Ήταν μικρότερος αδελφός του δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Καρατζαφέρη, πρώην βουλευτή και αρχηγού πολιτικού κόμματος.

Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά και ξεκίνησε την καριέρα του το 1959 από την εφημερίδα «Βραδυνή», όπου εργάστηκε στο αστυνομικό ρεπορτάζ από το 1959 έως το 1962.

Στη συνέχεια, ο Σπύρος Καρατζαφέρης εργάστηκε στις εφημερίδες «Έθνος» (1962–1968), επί διευθύνσεως Γιάννη Καψή, «Απογευματινή», από το 1968 έως το 1975) και «Ελευθεροτυπία» από το 1975 έως το 1988.

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης διακρίθηκε ιδιαίτερα στο πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ, κυρίως μέσα από τις σελίδες της «Ελευθεροτυπίας». Οι αποκαλυπτικές του έρευνες, που αφορούσαν απόρρητα κρατικά σχέδια και έγγραφα των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών, προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και έφεραν τον ίδιο αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη, με συνήγορο υπεράσπισης τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Ιδιαίτερα γνωστές υπήρξαν οι αντιπαραθέσεις του με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέρωφ και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, στρατηγό Αναστάσιο Μπάλκο.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» από το 1988 έως το 1991, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη.

Το 1990 προχώρησε στην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα διετέλεσε εκδότης των εφημερίδων «Αθηναϊκή» και «Σφήνα».

Στην τηλεόραση, ο Σπύρος Καρατζαφέρης εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel, όπου για σειρά ετών διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων, καθώς και σε άλλους σταθμούς, όπως το Τηλεάστυ και το Extra Channel.

Επίσης, στο ραδιόφωνο διατηρούσε επί σειρά ετών εκπομπή στον σταθμό Flash 96.

Το τέλος της καριέρας του το έγραψε ο ίδιος όταν το 2016 αποφάσισε μετά από 60 χρόνια καριέρας να αποχωρήσει από τη δημοσιογραφία.

«Σήμερα συμπληρώνω 60 χρόνια στη δουλειά. Είχα πει στον εαυτό μου όταν θα συμπληρώσω 60 χρόνια, θα αποχωρήσω. Και το πράττω. Η δουλειά δεν με έχει κουράσει, την αγαπάω πάρα πολύ και όπως είπα και στην αρχή, πάλι δημοσιογράφος θα γινόμουν. Με έχει κουράσει όμως η αθλιότητα. Θα φύγω και θα πάω στο χωριό μου, θα κλείσω την τηλεόραση και ούτε εφημερίδα δεν θα παίρνω. Δεν θα έχω λόγο. Τώρα και τηλεόραση βλέπω αναγκαστικά, εφημερίδες, ενημερώνομαι», είχε αναφέρει στην εκπομπή «Αποκαλυπτικά».

Οι φορές που ήρθε αντιμέτωπος με τον νόμο

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης είχε βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπος με τον νόμο, εξαιτίας – κυρίως – της αποκαλυπτικής του δημοσιογραφίας.

Πολλές από τις δικαστικές του περιπέτειες αφορούσαν αγωγές και μηνύσεις για δημοσιεύματα ή εκπομπές του που θεωρήθηκαν προσβλητικές για την τιμή και την υπόληψη προσώπων.

Μία από τις πρώτες και πιο ξακουστές του «περιπέτειες» ήταν τον Δεκέμβριο του 1990, όταν εκείνος και άλλοι δημοσιογράφος είχαν δημοσιοποιήσει μία ή δύο προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων, παρά το νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη που απαγόρευε τη δημοσίευση με το σκεπτικό ότι δίνεται βήμα σε τρομοκράτες να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους και μάλιστα με αφορμή τρομοκρατικές ενέργειες.

Οι δημοσιογράφοι ήταν οι : Σεραφείμ Φυντανίδης (Ελευθεροτυπία), Χρήστος Θεοχαράτος (Έθνος), Δημήτρης Μαρούδας (Νίκη), Κώστας Κοντοπάνος (Αυριανή), Κώστας Γερονικολός (Δημοκρατικός Λόγος), Σπύρος Καρατζαφέρης (48 Ώρες) και Κώστας Παπαϊωάννου (Ποντίκι) και η ποινή που τους είχε επιβληθεί ήταν φυλάκιση από 5 έως και 10 μήνες.

Επίσης, το 2012 είχε συλληφθεί βάσει παλαιότερης καταδίκης που σχετιζόταν με την υπόθεση του αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Γιοσάκη. Είχε απασχολήσει τις αρχές για τη δημοσιοποίηση εγγράφων ή πληροφοριών που θεωρήθηκαν απόρρητες.

Παράλληλα, το όνομά του είχε εμπλακεί και με την υπόθεση του Ανθόπουλου. Το 2018, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας, Γιάννης Ανθόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών με αναστολή για τοκογλυφία, μετά από παραπομπή σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο για την ίδια υπόθεση.