Σπύρος Μπιμπίλας για Γιώργο Λιάγκα: Τους είπα «φωνάξτε με έστω 5 λεπτά για να καλυφθείτε ηθικά»

Για την ακύρωση της εμφάνισής του στην πρεμιέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 κλήθηκε να τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μπιμπίλας όταν βρέθηκε καλεσμένος του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στο πλατό του «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ.

«Εμείς είμαστε καλλιτέχνες και όταν μας καλούν πρέπει να μας σέβονται. Από τα τέλη Ιουνίου είχαμε κλείσει να εμφανιστώ στην πρεμιέρα και μάλιστα, την προηγούμενη μέρα δέχτηκα επτά τηλεφωνήματα και στις 23:30, που έχω πάρει το πλοίο από Νάξο κι έχω ακυρώσει δύο εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές μου ανακοινώνουν ότι δεν χωράει στη σκαλέτα» υπογράμμισε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Δε θα ξαναπάω στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Τελείωσε αυτό. Πάει η μία εκπομπή, βγήκε στην άκρη. Οπότε έχουμε ελεύθερο πεδίο για άλλες».

«Εγώ ό,τι λέω το κάνω. Δεν με πήρε και κανείς να μου ζητήσει συγγνώμη» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο ηθοποιός και βουλευτής.

«Τους είπα «φωνάξτε με έστω 5 λεπτά για να καλυφθείτε ηθικά απέναντί μου, ότι έχω έρθει για 5 λεπτά, να σας πω το γούρι». Αυτό που θέλω να πω σε όλες τις εκπομπές είναι «σεβαστείτε τους καλεσμένους, μην τους λέτε 10 μέρες να μην βγείτε πουθενά αλλού, γιατί είναι 40 εκπομπές που διεκδικούν να βγούμε».

«Εμείς στις εκπομπές δεν βγαίνουμε για να κάνουμε κουτσομπολιά» ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη νέα εκπομπή του Δημήτρη Πανόπουλου και της Μάρτζυς Λαζάρου στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.