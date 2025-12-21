Σπύρος Μπιμπίλας για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν έχουμε επαφές, έχουν γραφτεί για μένα τέρατα

«Έχω τη συνείδησή μου πεντακάθαρη» δηλώνει ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ερώτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη και την πολύκροτη δίκη του πρωταγωνιστή. Ο βουλευτής τόνισε πως δεν έχει επαφές με τον ηθοποιό, αλλά όπως ανέφερε, αν τον συναντούσε τυχαία κάπου, θα πήγαινε να του μιλήσει.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα. Κλήθηκε να απαντήσει για τον Πέτρο Φιλιππίδη και δεν έδειξε να έχει μετανιώσει για κάτι που είπε ή έκανε τους μήνες που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη.

Τα σχόλια ορισμένων για εκείνον, τον αφήνουν αδιάφορο, όπως είπε ο βουλευτής. Αισθάνεται, όπως λέει, πιο δυνατός από εκείνους που κατά καιρούς τον στοχοποιούν.

Με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχετε επαφές;

Όχι, δεν έχουμε, αλλά και να βρεθούμε κάπου, ασφαλώς και θα του μιλήσω. Είμαι συνειδητοποιημένος για όσα έχουν γίνει και η συνείδησή μου είναι πεντακάθαρη, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Τότε σε είπαν και γραφικό…

Και τι με ενδιαφέρει; Έχουν γραφτεί για μένα τέρατα. Το προσπερνάω γιατί μέσα μου πιστεύω ακράδαντα ότι, επειδή κάποιοι βλέπουν ότι εργάζομαι ασταμάτητα και δεν μπορούν να το φτάσουν, το καυτηριάζουν με γελοίο τρόπο.

Δεν σε πικραίνει;

Καθόλου, γιατί αισθάνομαι πιο δυνατός από αυτούς. Και δίνω μια συμβουλή, όλοι όσοι νιώθουν πικρία να ψαχτούν μέσα τους όπως έχω κάνει κι εγώ. Και τότε θα διαπιστώσουν ότι η ανικανότητα των άλλων είναι η δύναμή τους.