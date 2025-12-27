Σπύρος Μπιμπίλας: «Με στιγμάτισε περισσότερο ο θάνατος του πατέρα μου»

Μία συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας και αναφέρθηκε στον χαμό του πολυαγαπημένου πατέρας, ο οποίος πέθανε πριν από πολλά χρόνια χτυπημένος από καρκίνο στον πνεύμονα.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα και αποκάλυψε ότι ο θάνατος που τον στιγμάτισε περισσότερο ήταν εκείνος του πατέρα του. Μάλιστα, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξομολογήθηκε ότι το βράδυ μετά την ταφή του έπιασε φωτιά το σπίτι τους.

«Με στιγμάτισε περισσότερο ο θάνατος του πατέρα μου, τον οποίο έζησα σε πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ επώδυνα με έναν καρκίνο στον πνεύμονα, ωστόσο, πήρα πολλά παραδείγματα. Κάπνιζε πάρα πολύ, κάτι που εγώ αποφεύγω. Εκείνο το βράδυ μετά την ταφή δεν θα ξεχάσω όταν έπιασε φωτιά το σπίτι μας από ένα καντηλάκι που είχε βάλει η γιαγιά μου για τον μπαμπά μου», αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αισθάνομαι ότι έχω προδοθεί. Και είναι κρίμα όταν άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να πουν συγγνώμη για τα τυχόν λάθη τους. Εγώ, πάλι, πάντα συγχωρώ ανθρώπους που με έχουν πικράνει. Και δεν αυτοθυματοποιούμαι. Αλλά όταν κάποιος με έχει πικράνει, δεν πρέπει να το πω; Ευτυχώς είμαι πολύ ψύχραιμος με τη ζωή και ξεπερνώ όλες τις δυσκολίες», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ.